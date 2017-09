Com obras aceleradas, terminal Grande Alvarenga será entregue em dezembro

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, fiscalizou nesta sexta-feira (15) as obras de construção do novo Terminal Rodoviário Grande Alvarenga (antigo terminal Alves Dias), cuja entrega está prevista para dezembro deste ano. O novo prazo para conclusão do terminal foi viabilizado após a administração impor novo ritmo às obras do projeto em meados do primeiro semestre. A construção está orçada em R$ 19,3 milhões.

Quando concluído, o terminal contará com duas edificações dispostas em terreno de 10 mil m2 de área, além de plataformas de embarque e desembarque. A construção será caracterizada como terminal de transferência, de onde partirá sistema tronco que atenderá toda a região do Grande Alvarenga. O projeto prevê ainda área para estacionamento de ônibus e de veículos operacionais.

Os edifícios serão compostos por bilheteria, sanitário público, guarita, área operacional e administrativa, posto de socorro, lojas, vestiários, além de outros serviços. “As obras estão a todo vapor e há muita gente trabalhando. Diferentemente do que acontecia nos governos passados, nossas obras têm prazo para serem concluídas. Em dezembro deste ano iremos entregar a operação para passageiros e ônibus como forma de melhorar o transporte público da nossa cidade”, informou o chefe do Executivo.

Corredor

O terminal integra o projeto de melhorias na mobilidade urbana da região, por meio da instalação do corredor Alvarenga, que ligará a Praça Giovanni Breda, no Bairro Assunção, às proximidades da Rodovia dos Imigrantes.

A implementação do novo viário na região está orçada em aproximadamente R$ 70 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Prefeitura. A expectativa é que o novo viário beneficie aproximadamente 60 mil usuários diariamente.

O corredor também será composto por Estação de Conexão, a ECO Alvarenga, que ficará localizada na intersecção com a Estrada da Cama Patente; dez paradas no sentido Centro-Bairro e nove paradas no sentido Bairro-Centro, além da implementação de uma ciclovia. A obra está sendo executada pela empresa Heleno & Fonseca Construtécnica e prevê alargamento da pista, reforço do subsolo, implantação de novas guias e sarjetas, de pontos de parada, remoção de postes, entre outras intervenções. A proposta é dar maior agilidade e conforto durante as viagens.