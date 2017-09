Atrium Shopping traz a exposição ‘ITÁLIA EM 40 CLIQUES’, do fotógrafo Ari Paleta

A exposição fotográfica ‘Itália em 40 cliques’, de Ari Paleta, chega ao Atrium Shopping, em Santo André, com vernissage para convidados amanhã (16), e abertura ao público a partir de domingo (17), no Piso Térreo. Por meio de suas lentes, Ari Paleta imortalizou o cotidiano italiano, com paisagens, ruínas, monumentos e histórias locais.

As imagens foram registradas ao longo de 20 dias, em um percurso do fotógrafo por locais icônicos como Roma, Florença, Pisa, Verona e Veneza, além de cidadezinhas da Toscana, como Montisi, Montepulciano, Siena, San Gimignano e Volterra, entre outras. ‘Itália em 40 cliques’ busca compartilhar com o público parte desses cenários, que integram o imaginário de muita gente. As fotos, assinadas e numeradas pelo artista, serão comercializadas no local.

A mostra, que teve sua estreia em Cambuí (MG) e duas edições no ABC, foi convidada pelo Atrium Shopping a retornar a Santo André, terra natal do artista e cidade-irmã da também industrial Sesto San Giovanni (Lombardia).

O shopping está localizado no bairro Homero Thon, reduto de centenas de italianos e de importantes companhias multinacionais originárias do País da Bota – como a TP Industrial (ex-Pirelli), a Prysmian (antiga Pirelli Cabos) e a TIM.

Parceiros das artes

De acordo com a curadoria da exposição, é importante ressaltar que parceiros como Atrium Shopping, Nonno Pasini, Studio Shopfoto, Donna Sorelle Moda Feminina, Wil Melo Barbearia, Barbattoo’s Tattoo, Sauer Design & Publicity, Solst Protetor Solar, Bazar Cecília e Enjoy Inglês Profissionalizante foram fundamentais para a realização da mostra. Durante o vernissage haverá sorteios de produtos e serviços por parte de alguns deles, como a Donna Sorelle, o Wil Melo e o Barbattoo’s.

Sobre o artista

Ari Paleta nasceu em 1981, em Santo André, cidade onde reside até hoje. Iniciou na profissão como repórter fotográfico em 2002. Passou por importantes jornais e agências de notícias, como Futura Press, ABC Repórter, Diário Regional, Jornal Hora e Diário Catarinense. Se destacou na cobertura política e do cotidiano do ABC.

Em seu tempo livre, adora viajar com a esposa, que também é jornalista, e unir o útil ao agradável. Enquanto desbravam novos destinos, aproveitam para trabalhar. Foi assim que nasceu a exposição ‘Itália em 40 cliques’, das férias pela Itália, em junho de 2016.

Serviço – Exposição “Itália em 40 Cliques”

Fotógrafo: Ari Paleta (www.aripaleta.com)

Curadoria: Soraia Abreu Pedrozo

Idealizadora: Andréa Bagnarioli Accurti

Abertura para convidados: amanhã (16), às 19h

Visitação para o público: De domingo a 15 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h.

Local: Piso térreo do Atrium Shopping, rua Giovanni Batistta Pirelli, 155 – Santo André

Tel.: (11) 3135- 4500 –

www.atriumshopping.com.br

Entrada gratuita