Instituto Matéria Rima inaugura nova sede em Diadema

O Instituto Matéria Rima vai realizar neste sábado (2), a partir das 10h, grande festa gratuita de inauguração de sua nova sede (B.A.S.E), localizada na rua Guarani, 115, bairro Conceição, Diadema. A nova sede foi toda pintada por artistas que atuam no instituto, caso de Jamil Santos, Eric Reis e Daniel Damatta, também do coletivo Cheira Tinta Crew. Além de discotecagem, batalhas de dança e rima e diversas atividades para as crianças, a festa terá grafiti ao vivo de Binho Ribeiro e Alexandre Keto. A ideia é transformar a B.A.S.E numa obra de arte a céu aberto.

A partir do Programa Cidade na Escola, da Secretaria de Educação de Diadema, o Matéria Rima leva a mais de mil alunos de 16 escolas municipais da cidade projeto referência em educação integral no Brasil. Baseado em oficinas culturais que abordam conteúdos curriculares, o trabalho é feito após a identificação da dificuldade a ser superada (comportamental, de matemática, de linguagem, de ciências ou de outras áreas).

Os temas são desenvolvidos utilizando elementos da cultura hip-hop, como rima, discotecagem, dança e grafitti. As oficinas são oferecidas no contra-turno das aulas, favorecendo a educação integral no município.

Vivências

Além de levar oficinas semanais às escolas, o Instituto Matéria Rima atende em sua sede, estendendo as vivências socioeducativas, sobretudo às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Na nova B.A.S.E serão atendidas em torno de 200 crianças (contra 30 na sede anterior).

O projeto do Instituto Matéria Rima tem alcançado resultados positivos. Além de contribuir para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas atendidas, o trabalho tem aproximado as famílias do ambiente educativo e elevado a autoestima dos alunos, desenvolvendo as suas capacidades sociopsicológicas, como resiliência, perseverança, empatia, habilidade para trabalhar em grupo e aprender com os seus erros.

“A ideia é criar uma escola que efetivamente desperte o interesse das crianças e adolescentes”, destaca Jodson do Nascimento Silva, o Joul, fundador e coordenador do Matéria Rima. “Antigamente Diadema era conhecida pela violência. Estamos conseguindo mudar essa imagem a partir da educação”, completa Joul, que cresceu na cidade.

O Matéria Rima nasceu em 2002 como um grupo de hip hop, em 2014 institucionalizou-se, passando a chamar Instituto Cultural e Educacional Matéria Rima. Além do trabalho nas escolas, realiza palestras e apresentações artísticas no Brasil e no exterior, incluindo países como Senegal, Alemanha e França. Em 2015, o Matéria Rima, em parceria com a escola parceira Sagrado Coração de Jesus, ganhou o Prêmio regional e nacional Itaú-Unicef “Educação Integral: Aprendizagem que Transforma.”

Serviço – Inauguração da nova sede do Instituto Matéria Rima. Sábado (2), a partir das 10h. Rua Guarani, 115, Conceição. Mais informações sobre as oficinas pelo email contatato.materiarima@gmail.com e pelo telefone 4308 0339.