Agência de modelos em São Bernardo lesa clientes

Um grupo de ao menos 15 pais e mães de crianças e adolescentes que fecharam contrato com a agência de modelos Cia Brasileira de Moda, localizada no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, registrou boletim de ocorrência por estelionato contra a empresa. Segundo relato dos pais, a agência prometeu um book com fotos e um curso de três meses de passarela, teatro, etiqueta, entre outros treinamentos, e nada foi entregue.

“Ficaram de entregar as fotos da minha filha em 70 dias. Já tem 92 dias e nada”, reclamou a cabeleireira moradora de Santo André. A filha deveria fazer o curso por um período de três meses, sempre aos sábados. “De repente mudaram o curso para sábado e domingo, e fizeram apenas em três finais de semana. Porém, ao invés de ensinarem o que foi prometido, as crianças passavam o dia brincando de ursinho, de dança da cadeira”, destacou.

A andreense assinou 12 notas promissórias no valor de R$ 120, das quais ao menos quatro já foram pagas. “Dia 10 venceu mais uma, mas não vou pagar, mesmo com medo de ter meu nome negativado”, afirmou. Segundo a cabeleireira, desde o dia 7 deste mês a agência está fechada. “No final de semana disseram que estava vazia porque todos os funcionários estavam de férias, e que na segunda tudo voltaria ao normal”, completou.

A babá Alessandra Alves Santos Tavares, mãe de Beatriz, de 7 anos, também está entre os reclamantes. “Nada do que foi prometido foi entregue. Soubemos pelos agenciadores que nem os funcionários estão recebendo os salários e que desde o início eles pegaram nosso dinheiro sabendo que não entregariam nada, nem fotos, nem curso”, relatou. Alessandra enviou o boletim de ocorrência para a administradora do seu cartão de crédito na esperança de cancelar as dez parcelas de cerca de R$ 92 que ainda seriam pagas. Duas já foram debitadas.

A reportagem não conseguiu contato em nenhum dos telefones da agência informados pelos pais. No Facebook e no site Reclame Aqui é possível encontrar várias reclamações semelhantes, inclusive de outras cidades, como Santos, onde aparentemente a empresa mantinha uma unidade. O proprietário da agência, Diogo Luiz da Silva, também não foi localizado para comentar. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo.