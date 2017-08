Morando articula e Senado aprova empréstimo de quase R$ 400 mi

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), garantiu nesta quarta-feira (9) a autorização para contratação de crédito externo no valor de até US$ 125 milhões (aproximadamente R$ 400 milhões), com garantia da União, para a retomada de obras inacabadas na cidade, como o Corredor Leste-Oeste, e de saneamento, com a implementação de sistema de drenagem, visando à eliminação de alagamentos em duas áreas da cidade: no Centro e na região do Ipiranga/Vivaldi, no bairro Rudge Ramos.

O aval para o empréstimo foi concebido após crivo do Senado, em sessão ordinária presidida por Eunício de Oliveira (PMDB-CE), a qual foi acompanhada de perto pelo chefe do Executivo de São Bernardo. A votação dos senadores obedeceu ao parecer da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), emitido um dia antes e que permite a operação entre a Corporação Andina de Fomento (CAF) e São Bernardo, em recursos a serem utilizados na contrapartida do município, em projetos inacabados na cidade.

“Meu agradecimento especial aos senadores José Serra, Tasso Jereissati, Flexa Ribeiro, que entenderam a importância desta pauta. Muitas são as cobranças da nossa sociedade para que os projetos possam ter continuidade. Desde o início, este governo se pautou no acompanhamento intensivo de todos os trabalhos sob este aspecto. Depois de muito esforço, conseguimos dar um importante passo e dar avanço a algo importante. A gestão precisa ser responsável, conduzindo de maneira assertiva todo o projeto a que se propõe”, destacou Morando.

A aprovação em plenário atendeu a pedido de urgência sugerido pelo senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO). Em seu relatório, o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) salientou que as informações prestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional mostram que São Bernardo atende aos limites e requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para a prestação de garantia, pela União, ao empréstimo junto ao CAF.