Líder do Brasileiro, Corinthians coleciona recordes após 11 rodadas disputadas

Com sua campanha praticamente irretocável no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem colecionado recordes – a começar pelos pontos somados no torneio nacional até aqui.

A linda jogada do meia Pedrinho, concluída com o gol de Jô, diante do Botafogo, no domingo (2), deu ao Corinthians sua nona vitória em 11 rodadas. Houve ainda dois empates. Os 29 pontos fazem o time alvinegro ter o melhor início da era dos pontos corridos com 20 clubes (a partir de 2006) após 11 partidas.

A melhor arrancada, até então, pertencia ao próprio Corinthians, em 2010, com 28 pontos, marca que o Atlético-MG conseguiu igualar no ano seguinte.

Ao chegar a esse número, Fábio Carille atingiu a quinta maior invencibilidade da história do Corinthians, com 25 jogos sem perder, número também obtido por Mano Menezes em 2009. Com mais um jogo invicto, Carille igualará Tite, que ficou 26 duelos sem perder em 2015.

Além de alcançar a marca do treinador da seleção, Carille pode igualar uma marca do Fluminense como o time que ficou mais tempo invicto no início do Brasileiro. Em 2012, o time carioca ficou invicto durante as 12 primeiras rodadas.

Essa marca pode ser alcançada no próximo sá­bado, no jogo contra a Ponte Pre­ta, na Arena Corinthians.

Diante da Macaca, aliás, Cássio fará de tudo para o Corinthians se manter invicto. Afinal, se não tomar gol, o jogador se tornará o terceiro goleiro do time que mais tempo ficou sem ser vazado.

Atualmente na sétima colocação, Cássio está há 457 minutos (cinco jogos) sem levar gol. O terceiro colocado é o ex-goleiro Carlos, que ficou invicto por 516 minutos em 1986. O líder é o ex-arqueiro Jairo, que ficou 957 minutos sem ser vazado em 1978.