Paulo Serra: ‘lei sancionada por Grana é inconstitucional’

Lei de autoria da vereadora de Santo André Bete Siraque (PT), aprovada em plenário e sancionada pelo ex-prefeito Carlos Grana (PT) em 22 de julho de 2016, foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade (Adin), impetrada pela gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). A lei autoriza que professores que trabalharam como monitores em escolas municipais possam acrescer esse tempo de trabalho na soma para o cálculo da aposentadoria. A prefeitura alega que aguarda o julgamento final da ação.

“Era uma demanda dos profissionais. A prefeitura reconheceu que esses profissionais já atuavam como professores e como não vai adicionar esse tempo à aposentadoria?”, questionou a parlamentar. “Isso não faz sentido. A administração poderia ter me chamado para conversar antes de declarar inconstitucional e tem ainda o fato da lei já ter sido sancionada, o que elimina a possibilidade de inconstitucionalidade”, completou.

A prefeitura argumenta que a lei deveria ter sido proposta pelo Executivo e não pelo Legislativo.

A prefeitura pediu na Justiça, em 12 de junho, liminar para suspensão dos efeitos da lei. Em 13 de junho, o desembargador indeferiu o pedido e alegou que “não vê presente risco de lesão de difícil reversão que justifique a imediata suspensão de tal diploma legal”.

Questionada, a assessoria de imprensa informou que é certo que indeferimento da medida liminar não prejudica o julgamento da ação, e, no momento, o município aguarda o julgamento final da ação judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. “A ação tem como fundamento a inconstitucionalidade da norma pela existência de vício de iniciativa no processo legislativo, visto que a Lei foi proposta pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Executivo”, afirmou por meio de nota.