Santo André convoca aprovados em concurso para cargos na Educação

A Prefeitura de Santo André está convocando aprovados em concursos para preencher o déficit de 370 vagas para diversas funções na Secretaria de Educação. A grande maioria (174) é para professor de educação infantil e ensino fundamental, mas também estão sendo chamados professores de ensino fundamental II (8), professores de educação física (6), merendeiras (40), agente de desenvolvimento infantil (22), auxiliar administrativo I (20) e servente geral (100). A convocação deste número expressivo de pessoas visa cobrir um déficit existente nas escolas, de acordo com a secretária de Educação, Dinah Zekcer.

“Apesar da grave situação financeira da Prefeitura, reconhecemos a necessidade e importância de uma estrutura mínima para oferta do serviço ao nosso público-alvo, que requer todo empenho dessa nova gestão às crianças e servidores envolvidos nesse atendimento, que estavam sobrecarregados por conta dos pedidos de exoneração, aposentadorias e infelizmente, falecimentos ocorridos na rede. O prefeito Paulo Serra analisou nosso pedido e autorizou a chamada dos servidores para reposição”, destacou Dinah.

Os cargos são para provimento efetivo do último concurso público vigente. No caso dos professores do ensino fundamental II, o concurso de referência é de 2014 e os demais são de 2015. O início destes profissionais nas escolas se dará de maneira escalonada, conforme os servidores finalizarem as etapas do processo admissional, incluindo os exames médicos. Alguns já foram admitidos e outros iniciarão os trabalhos logo após o recesso escolar.

“Apesar do grande número de aprovados, no geral 506, temos uma média de 20 a 30% de ausências e renúncias tácitas, razão pela qual a primeira chamada foi insuficiente para preenchimento de todas as vagas autorizadas”, esclarece a secretária de Educação.