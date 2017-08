Santo André contará com mais 200 trabalhadores para manutenção

Como parte das ações do programa ‘Santo André, Eu amo, Eu Cuido’, que realiza manutenção na cidade, a Secretaria de Administração e Modernização está contratando 200 trabalhadores da Geração de Trabalho de Interesse Social (GTIS). Os profissionais serão responsáveis por serviços de conservação e limpeza, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos.

A seleção ocorre entre trabalhadores que haviam se cadastrado no programa e parte dos profissionais já se apresentou. Outra parcela iniciará as atividades nesta semana e a expectativa é de formação da equipe final até o mês de maio. Os trabalhos gerais de ajuda na limpeza serão realizados nas escolas municipais, equipamentos de cultura, Paço Municipal, prédios administrativos e outros pontos.

Todos os servidores requisitados passam por treinamento e qualificação, antes de iniciar o trabalho designado. A integração tem participação do prefeito Paulo Serra. Um grupo de mulheres contratadas irá servir o Departamento de Parques e Áreas Verdes (DPAV) para limpeza, roçagem e cuidados com a vegetação de canteiros centrais, retirando ervas daninhas, por exemplo. Já os homens, neste primeiro momento, atuarão na capinação das ruas, conservação, jardinagem, entre outras ações.

Haverá dois turnos de trabalho para cobrir a necessidade de todo o período diário, além de polos estratégicos para atender cada canto da cidade de forma regionalizada.

Manutenção

O programa ‘Santo André, Eu amo, Eu cuido’ finalizou antes do prazo de 100 dias da nova gestão a primeira etapa dos serviços de roçagem e capina em toda a cidade, com um total consolidado de 1.917.507 m² de mato retirado. Já neste mês de abril, uma segunda etapa teve início repassando todas as regiões da cidade já atendidas, promovendo a manutenção das praças, parques e áreas públicas. Cerca de 70% da cidade já foi contemplada novamente.

Em relação às intervenções de tapa buracos, a administração realizou 20.367 operações nas principais vias. Os GTIS somarão esforços para a continuação de todas estas ações.