Reforma Trabalhista trará mudanças em 100 pontos da CLT e revogará 18

O relator da Reforma Trabalhista, deputado Ro­gério Marinho (PSDB-RN), afirmou ontem (11) que a versão final do relatório, que será lida hoje, revoga 18 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No total, 100 pontos serão alterados.

Um dos pontos a serem revogados é o que prevê que trabalhadores com mais de 50 anos não podem parcelar suas férias. “Quando a CLT foi criada, a expectativa de vida era diferente, menor”, justificou Marinho, que classificou muitos pontos da legislação trabalhista como “anacrônicos”.

“A CLT prevê, por exemplo, que a mulher não pode litigiar sem assistência do marido”, exemplificou. “Também impede que a mulher lactante trabalhe em ambientes insalubres, o que leva hospitais a não contratar enfermeiras com filhos”.

O deputado exemplificou alguns pontos da reforma que em que o acordado entre trabalhadores e empresas vai se sobrepor à legislação trabalhista, o chamado “acordado sobre o legislado”.

“A jornada de trabalho, a redução de salário, o parcelamento de férias, o banco de horas, tudo isso poderá ser mudado”, disse. Ou seja, nesses pontos, poderá haver prevalência do que foi negociado entre sindicatos e empresas sobre a CLT. “Não se poderá abrir mão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 13º salário, da integralidade do salário, das férias proporcionais”, disse.

A versão final do relatório será lida hoje, às 9h30.

Conforme antecipado pe­la Folha de S.Paulo, Marinho confirmou, que a versão final da reforma trabalhista prevê o fim do imposto sindical.

“A contribuição obrigatória, assim como a unicidade sindical, é um resquício do fascismo na nossa relação trabalhista. Isso desequilibra o processo sindical, permite a criação de sindicatos que não atendem o interesse de seus filiados. A Argentina, por exemplo, um país próximo, tem 100 sindicatos. Nós temos 17 mil”, argumentou.

O relator declarou que a cobrança do imposto sindical totaliza R$ 3,6 bilhões por ano. “É uma montanha de dinheiro sem fiscalização do TCU (Tribunal de Contas da União), mesmo tendo caráter de imposto, pois é obrigatório”.

Horas negociadas

A versão final cria ao menos duas modalidades de contratação: a de trabalho intermitente, por jornada ou hora de serviço, e o chamado teletrabalho, que regulamenta o chamado “home office”, ou trabalho de casa.

“Quando a CLT foi colocada em prática, o Brasil era rural”, defendeu. “Hoje 70% da nossa mão de obra está em serviços. É importante que a lei esteja adequada. Portanto vamos colocar o teletrabalho e a jornada intermitente.”

O texto também vai incluir duas salvaguardas à nova lei de terceirização.