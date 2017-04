Manifestantes temem fechamento parcial de biblioteca em S.André

Um grupo de manifestantes tem se articulado pelas redes sociais para impedir o fechamento parcial da Biblioteca Nair Lacerda, que fica no Centro de Santo André. Segundo os organizadores da página no Facebook “Amigoteca Nair Lacerda” (https://www.facebook.com/amigoteca.n.lacerda), a reforma administrativa que está sendo implementada pela Prefeitura de Santo André prevê que o segundo andar do local seja desativado para abrigar a Secretaria de Cultura.

Em um abaixo-assinado eletrônico, que já conta com 750 assinaturas, os manifestantes lembram que a biblioteca foi inaugurada em 1968 e que a desativação do andar que abriga livros, mesas e um telecentro, vai prejudicar o funcionamento do equipamento como um todo. “Estivemos com a secretária de Cultura (Simone Zarate) e ela afirmou que a decisão é da Secretaria de Administração, mas que ia tentar manter a biblioteca como está”, destacou o funcionário público Márcio Mastrello.

Ainda de acordo com o servidor, a notícia de que a biblioteca iria abrigar a Secretaria de Cultura foi passada por funcionários da área. “No dia 11 temos uma agenda com o presidente da Câmara, Almir Cicote (PSB), para discutir a questão. Queremos pressionar a administração a não efetuar a mudança”, afirmou Mastrello.

Na última sexta-feira (31 de março), durante entrevista coletiva sobre a comemoração do aniversário da cidade, o prefeito Paulo Serra (PSDB) negou que a decisão já tenha sido tomada. “O projeto de reconfiguração administrativa não está pronto. Queremos reduzir os custos com alugueis, mas estamos estudando e fazendo várias simulações”, explicou o prefeito. “Tem um pouco de poder de Nostradamus (alquimista francês que viveu no século 16 e que ficou mundialmente conhecido por sua habilidade de prever o futuro)”, brincou o chefe do Executivo. “Não tem nada decidido”, finalizou.