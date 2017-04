Morador de Mauá é eleito deputado em Cabo Verde

O morador de Mauá Pedro Alves foi eleito, em abril do ano passado, como um dos cinco deputados das diásporas de Cabo Verde. Alves e outros quatro parlamentares foram eleitos para mandatos de cinco anos. O deputado esteve no país africano em janeiro e fevereiro, acompanhou duas sessões do Parlamento e apresentou projeto que visa beneficiar os estudantes cabo-verdianos que moram em outros países.

“Hoje, todos precisam mandar os passaportes para Cabo Verde visando à renovação. Nosso projeto objetiva facilitar esse processo, por meio das embaixadas disponibilizando tudo de forma online”, explicou. Pedro Alves é o primeiro filho de cabo-verdianos eleito como deputado. Nascido no Brasil solicitou a cidadania no país de seus pais e ficou apto a disputar as eleições. “Temos as atribuições normais de um deputado. Apresentamos projetos de lei, aprovamos as propostas. No caso dos deputados das diásporas, procuramos cuidar da população que vive nessas regiões”, destacou.

Pelo acordo firmado entre os cinco deputados eleitos, cada um deve visitar o país africano pelo menos uma vez por ano. “Vou continuar levando as preocupações e as demandas dos cabo-verdianos que vivem fora do país para o nosso governo e estreitando cada vez mais a relação entre nossa terra e quem está longe dela”, finalizou.