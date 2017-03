Prefeitura de Santo André eabre piscina do Complexo Pedro Dell’Antonia

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, reabriu nesta quinta-feira (16) a piscina semi-olímpica do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia após realizar diversos reparos. As crianças já voltaram imediatamente aos treinamentos. A nova gestão encontrou situação precária na conservação, já que no início do ano o equipamento estava sem água, devido aos vazamentos encontrados e que danificaram toda a estrutura.

Em janeiro, técnicos fizeram a primeira vistoria e foram observados desvios de água na casa de máquinas e no ralo de escoamento, fazendo com que o volume diminuísse de forma gradativa de um dia para o outro. Além disso, a coloração da água e o teste de Ph mostraram necessidade de tratamento.

O segundo passo trouxe as verificações realizadas pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) com o geofone eletrônico, que em princípio não trouxe nenhum resultado considerável com relação a bazamentos, sendo que o nível da água continuava a baixar. Em fevereiro foram feitas manutenções nas tubulações e em todas as estruturas, desde a casa das máquinas até as bombas e aparentemente os vazamentos foram corrigidos.

Iniciativa privada

Em parceria com a iniciativa privada, e sem nenhum custo para os cofres públicos, houve a vistoria por parte da empresa Nado Azul, que se colocou à disposição para ações de forma gratuita. O passo final foi dado com o tratamento, adicionando os produtos específicos e complemento do volume com água potável – 60 mil litros – para a liberação da piscina e a retomada dos treinos para os alunos do GESA (Grêmio Esportivo Santo André).

“Infelizmente, a piscina estava fechada por falta de pagamento da gestão passada. Começamos a recuperar a imagem deste símbolo da cidade que é o Dell’Antonia, uma referência do esporte andreense. Só foi possível resolver esta situação de forma rápida com a grande união entre as secretarias de esportes, obras, os pais dos alunos e a iniciativa privada, apor meio da Nado Azul. O mais importante é ver a alegria de mais de 100 crianças de volta ao treinamento e essa integração das famílias”, destacou Paulo Serra.

A intenção do prefeito é revitalizar todo o espaço e a próxima manutenção acontecerá na piscina olímpica, que foi entregue pela gestão anterior com os azulejos descolados e sem o aquecimento funcionando. “Da mesma forma que foi feito nesta piscina vamos tentar fazer na outra. Buscar parcerias, já que a situação financeira é grave, trazer saídas. Estou muito confiante que em breve vamos entregar este outro equipamento”, afirmou.