Relator da reforma da Previdência quer demissão de quem se aposenta

O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado federal Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), acrescentará ao projeto uma emenda para impedir que trabalhadores se aposentem e continuem no emprego.

“Tem a emenda pronta, simplesmente dizendo o seguinte: a aposentadoria encerra o vínculo empregatício”, disse o popular-socialista.

A medida se aplica aos setores público e privado, mas tem como alvo as contas do governo federal.

A possibilidade de manter o emprego após a aposentadoria representa gastos adicionais de R$ 2 bilhões por ano ao governo devido às empresas estatais. Só nos Correios, segundo Maia, há 12 mil funcionários nessa situação. “A aposentadoria tem de extinguir a relação de trabalho”, defendeu o relator.

Em evento realizado no Tribunal de Contas da União (TCU), o relator disse ainda que a reforma não vai passar como está e voltou a defender a necessidade de alterações no projeto, principalmente nas regras de transição.

Em seminário que discutiu a Previdência dos servidores, a presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (AUD-TCU), Lucieni Pereira, defendeu que não é possível dar o mesmo tra­tamento a servidores e “trabalhadores de fábrica”.

O relator afirmou que é difícil fazer distinção entre servidores e trabalhadores da iniciativa privada. “O maior mérito da reforma é (estabelecer a) isonomia em relação ao regime geral”, disse.

Após mencionar a “inflexibilidade” do Ministério da Fazenda para negociar alterações na reforma, Oliveira Maia disse que a proposta considerada “ótima” pelo governo não será aprovada. “Aprendi naquela Casa (a Câmara) que o ótimo é inimigo do bom. Vamos tentar construir um projeto bom.”

Questionado sobre a reação de Henrique Meirelles a essa constatação, Oliveira Maia repetiu que o ministro “é uma esfinge”.

Meirelles e o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, têm refutado as sugestões de alteração no texto enviado pelo Executivo ao Congresso. Na última quarta-feira, Meirelles disse que, se o Legislativo decidir reduzir a idade mínima de 65 anos proposta para a aposentadoria das mulheres, te­rá de subir a dos homens.

Oliveira Maia disse que tem “discordâncias” em relação ao fato de a PEC não incluir os militares. Voltou a dizer, no entanto, que não incluirá as Forças Armadas no parecer e lembrou que o governo promete enviar texto específico para tratar dos militares.