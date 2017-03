Festival de Cervejas e Foods Sobre Rodas reunirá 30 cervejarias artesanais em Santo André

Santo André sediará dias 25 e 26 deste mês o Bier Brasil, Festival de Cervejas e Foods sobre rodas, evento que promete agitar a cena com atrações musicais, cervejas da melhor qualidade e gastronomia variada. Serão trinta cervejarias artesanais, food trucks, bikes e stands, além de uma área kids para a diversão da garotada.

Os amantes da cerveja poderão escolher entre as marcas já confirmadas: Madalena, Rock na Teia, Leuven, Oak Bier, Burgman, Nineties Bier, Queen’s, Rofer, Blondine, Daora Vida, Fifities Bier, Cervejaria Campinas, Ashby, Caverna, Alemao, Lemans, Insana, Colina, Sumeria, Razera, Hausen, Anxieta, Sapucai, Baden Baden, Schornstein, Dama, Micro X, Hebling, Cervejaria do Gordo, Bulldogs.

Para harmonizar com as geladas, as opções atendem os mais diversos paladares. Nomes conhecidos como Botequim Carioca, Selva Food Truck , Republica da Milaneza, Trikone Pasteis e Pizza Cone, Big Boss burguer, The Jam burguer, Blitz Burguer, Sabor Caipira, Comíveis e Bebíveis e Allameda Karamelo também estarão presentes.

Quem passar pelo estacionamento do Paço Municipal de Santo André vai encontrar ainda alguns expositores como o Pimentas Muru, Dio Mio Antepastos, Display Caps, Lotus, Eu Curto Isso Decorativos, Aline Sardeli moda feminina, um simulador de Montanha Russa, além de uma grande área kids com muitos brinquedos para a diversão da garotada.

Durante os dois dias de festival, haverá uma extensa programação musical com estilos diferentes divididas em dois palcos. Já confirmaram presença: Echoes Pink Floyd, Olho de lobo, Jhonny Voxx, Brucutus, Bruno Luiz e Cadu Pelegrini, Alex Zambrana e a banda Classical Queen. O visitante vai poder curtir as atrações musicais, degustar cervejas de altíssima qualidade e saborear uma boa comida em um ambiente familiar.

O evento tem apoio da Prefeitura de Santo André, e realização da WB produções, Botequim Carioca e Base 2 eventos.

A entrada é de 1 quilo de alimento, que será destinada conforme a necessidade do município.

SERVIÇO

Bier Brasil festival – Festival de Cerveja artesanal e Foods Sobre Rodas

Quando? Dias 25 e 26 de março

Horário de Funcionamento: Sábado – das 12h às 22h e Domingo das 12h às 22h

Onde? Estacionamento do Paço Municipal de Santo André / Praça IV Centenário, s/n. – Santo André – SP

Entrada: 1 quilo de Alimento não perecível

Informações

http://www.festivalbierbrasil.com.br

https://www.facebook.com/bierbrasil

(whatsapp): (19) 99494-2787 / (11) 99608-4969