Fábrica de Cultura de Diadema terá um ano de atraso nas obras

A Fábrica de Cultura de Diadema, equipamento que está sendo construído no centro da cidade pelo governo do Estado de São Paulo, deve ser concluída com um ano de atraso nas obras. As intervenções tiveram início em junho de 2014 e a previsão era que estivesse pronta dois anos depois, em junho de 2016. No entanto, de acordo com informações da Secretaria da Cultura do Estado, o empreendimento só deve ser finalizado em junho deste ano.

“A obra da Fábrica de Cultura de Diadema encontra-se com toda parte estrutural das edificações já executada. Os serviços estão em fase de finalização e o ritmo da obra foi compatibilizado à disponibilidade de recursos financeiros, uma vez que, como é de conhecimento geral, a crise econômica pela qual passa o Brasil afetou a arrecadação em todas as esferas do poder público”, informou, por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secretaria da Cultura.

“O aditivo foi executado visando adequação técnica e orçamentária da obra, e leva em consideração os atrasos decorridos à incidência de chuvas. A entrega da obra civil está prevista para junho de 2017. A Secretaria da Cultura do Estado investirá cerca de R$ 14 milhões no total e o modelo de gestão do espaço será em parceria com Organizações Sociais de Cultura. A contrapartida da Prefeitura de Diadema foi a disponibilização do terreno. Quando ficar pronta, o equipamento oferecerá atividades gratuitas de formação cultural para toda a comunidade, mas principalmente para crianças e jovens”, completa a nota.

Unidade

Primeira unidade localizada fora da capital, a Fábrica de Cultura de Diadema será a maior da rede, que conta com 11 unidades. O prédio terá 6,1 mil m², com biblioteca, sala específica para exposições e teatro. Apenas após a conclusão da obra é que o local passará a ser mobiliado e equipado para, finalmente, ser entregue à população. A previsão é que sejam ofertadas ao menos 3 mil vagas, em três turnos, para aulas de música, canto, teatro, entre outras modalidades artísticas e culturais.