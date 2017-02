Sartori: ‘filas nas UBSs em Diadema serão eliminadas em três meses’

O secretário de Saúde de Diadema, Luís Claudio Sartori, que assumiu a pasta no início deste ano, garantiu que as filas que hoje são comuns nas unidades básicas de saúde (UBS), formadas por munícipes que buscam atendimento e marcação de consultas, serão eliminadas em um prazo de três a quatro meses. “Estamos reimplantando protocolos e, basicamente, a condição primária das unidades, que é o acolhimento”, explicou Sartori, durante audiência pública realizada ontem (22) para apresentar os dados financeiros e indicadores da pasta relativos ao terceiro quadrimestre de 2016.

Sartori detalhou que em toda a rede está sendo executo movimento de “reaproximação das práticas do Sistema Único de Saúde (SUS). “Um acolhimento moderno, que dá certo, com estudos que provam que é o mais adequado, mostrando que a classificação de risco nas portas de entrada do sistema da atenção básica garante que o usuário rode mais rápido no sistema e as filas vão diminuindo”, afirmou. “Filas para consultas médicas, que nos remetem aos anos 70. Isso é inaceitável”, pontuou.

O diretor de Atenção Básica da Secretaria de Saúde, Douglas Schneider, afirmou que estão sendo estudadas formas mais ágeis de receber os munícipes nas UBSs. “Estamos retomando os processos de acolhimento, a escuta técnica, por meio de protocolos, de modo que, ao invés de termos várias pessoas em uma fila aguardando uma senha, a gente tenha capacidade de atender esses pacientes que vêm procurar atendimento”, pontuou. “É difícil falar uma data, mas acreditamos que de três a quatro meses seja um prazo razoável. Não vamos inventar nada. Vamos simplesmente voltar a fazer o que já foi feito e com sucesso”, destacou.

Recursos

Na apresentação dos dados financeiros e dos indicadores do terceiro quadrimestre de 2016, o secretário de Saúde de Diadema mostrou que, durante todo o ano passado, a administração municipal investiu quase 40% do orçamento na área. “Somos, na região metropolitana de São Paulo, a cidade que mais gasta com saúde. É positivo, porque mostra o empenho desta gestão com uma área tão importante. Porém, é insustentável. Não tem como manter investimento nesse nível”, alertou.

Pela constituição, as cidades devem investir no mínimo 15% na Saúde. Em 2016, dados preliminares indicam que o aporte foi de 39,03% e em 2015, de 37,08%. Segundo os técnicos, o aumento se deve à perda da receita, causada especialmente pela queda de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), fazendo com que o gasto proporcional aumente.

Do gasto em 2016 com a saúde na cidade, R$ 343 milhões, 74,42% são recursos municipais, 24,36% federais e 1,22% estaduais. O montante federal poderia ser melhor, se a cidade não tivesse optado, durante toda a gestão passada (sob responsabilidade do ex-secretário José Augusto da Silva Ramos), por não aderir a programas do Ministério da Saúde que previam aporte de recursos.

“Não dá para falar em números, mas é um valor bastante considerável. Nossa cobertura do programa de Saúde da Família, que atingia quase 100%, hoje beira 60%. Precisamos de ao menos 115 agentes de saúde e a cada vez que pactuamos em um dos programas do governo federal, recebemos por isso, tendo que em contrapartida prestar contas e atender alguns critérios”, detalhou Sartori. “Entre 2012 e 2016, por uma decisão técnico-política, a cidade de Diadema perdeu recursos federais”, disse.

UPA

O secretário de Saúde afirmou, ainda, que a cidade está negociando com o Ministério da Saúde para receber Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Diadema já conta com uma, UPA Paineiras, que deixou de atender em regime 24 horas e tinha o projeto para construção de mais uma unidade, ao lado do Hospital Municipal, no bairro Piraporinha.

O antigo secretário declarou, por diversas vezes, que as UPAS eram “presentes de grego”, porque o governo federal as construía, mas os municípios ficavam com a gestão. Para o atual chefe da pasta, o programa é benéfico. “A cidade quer as UPAS, queremos muito. Das políticas de adesão do Ministério da Saúde temos duas mais favoráveis, com financiamento um pouco maior, dentre elas, as UPAS”, garantiu.