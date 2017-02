Empresários inauguram espaço para eventos em Diadema

O ABC e a zona sul de São Paulo contam com um grandioso espaço para eventos. Localizado na Estrada do Alvarenga, próximo à divisa entre Diadema e São Paulo e ao lado da represa Billings, o Villa das Estações reúne quatro ambientes temáticos – Primavera, Verão, Outono e Inverno, sendo uma das áreas ao ar livre e toda infraestrutura para eventos de diferentes estilos e tamanhos. O local comporta até 1,6 mil pessoas.

Idealizado pelos irmãos e empreendedores Marcela Leme Zulin, de 19 anos, e Marcio Rogerio Leme Zulin, de 18, o Villa das Estações pretende se firmar como referência para a região quando o assunto é grandes eventos. “A propriedade era do nosso pai há muitos anos e vinha sendo alugado para festas. Viemos em uma delas e achamos que precisava de algo melhor, diferenciado. Foi quando fizemos a proposta de reformar e deixar com a nossa cara”, relata Marcela, que está cursando Administração.

O pai, o empresário Marcelo Zulin, ajudou com os contatos e as parcerias e os irmãos tocaram o projeto, que levou cerca de dois anos e meio de planejamento. “A maior parte do recurso vem de investidores. Temos aqui toda a estrutura para festas: além do espaço, buffet, fotógrafos, cinegrafistas, cabeleireiros para dia da noiva e debutante, tudo que é necessário”, completou a jovem empresária.

Marcio Rogério, que ainda está no cursinho pré-vestibular, tem assumido mais a parte de finanças do empreendimento. Foi dele a ideia de decorar e batizar cada um dos ambientes com o nome de uma das estações do ano. “Pela magnitude da casa, do espaço, nosso público é o A e o B, mas estamos abertos a negociações e diferentes modelos de negócios”, afirmou. A longo prazo, os irmãos pretendem expandir os negócios. “Mas agora, queremos focar para garantir o crescimento”, afirmou Marcela.

“Para nós é sempre um orgulho ver que os filhos seguem nossos passos. Comecei a empreender aos 19 anos e vejo que consegui passar para eles a importância de se arriscar cada vez mais cedo”, relatou Zulin. “Aqui, o retorno estimado é em cerca de cinco anos, mas claro, a dinâmica da economia pode sempre nos surpreender”, completou. Os empresários não revelam o valor dos investimentos. Questionado sobre o que leva o investidor a apostar em um negócio em tempos de crise, Zulin é taxativo. “É nas dificuldades que aparecem as melhores oportunidades”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laércio Pereira Soares, destacou que o empreendimento está à altura do que a cidade vem se transformando nos últimos anos.

“Diadema não é mais apenas um município dormitório. As pessoas aqui querem o que existe de melhor e a gente precisava de um lugar como este, que nos coloca em outro patamar. O investidor acerta na aposta e toda a cidade sai ganhando”, pontuou.

O espaço Villa das Estações fica na Estrada do Alvarenga, 5.013, São Paulo. Site http://villadasestacoes.com.br/.