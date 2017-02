Morando promete fim da falta de água na região Alvarenga

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), assinou ontem (14) autorização para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) execute obras que incluem a colocação de 2.526 metros de novas redes de água, proporcionando acréscimo de 65 mil litros de água por mês aos moradores da região. “Fim de rede é sempre um problema, porque não tem pressão. Com essa obra e a posterior ligação com o reservatório que já está pronto, vamos acabar com o problema de falta de água na região do Alvarenga”, afirmou Morando.

As obras, que começam hoje (15), serão custeadas pela Sabesp. O investimento é de R$ 500 mil (mais R$ 14 milhões do reservatório que já está concluído) e a previsão de conclusão é em 90 dias. A expectativa da administração é que em até 120 dias a nova rede já esteja conectada ao reservatório. O chefe do Executivo destacou, também, que ainda neste semestre terão início as obras para colocação de coletores troncos que vão levar o esgoto da região – num raio que atinge cerca de 200 mil moradores – para a estação de tratamento (ETE) em São Caetano.

“Estamos conseguindo fazer nesses 43 dias com que a Sabesp cumpra o contrato que tem com a Prefeitura de São Bernardo, que é o de levar água para toda a população.

Ainda temos pontos que faltam, mas já é um avanço importante, bem como o sistema de coleta de esgoto, que a gente pressionou desde o primeiro dia da nossa gestão”, completou o prefeito. Serão beneficiadas 11.127 famílias, equivalente a cerca de 50 mil habitantes, dos bairros Jardim dos Químicos, Parque Ideal, Jardim Laura, Parque das Garças, Jardim Serro Azul e Parque João de Barro.

De acordo com o gerente da Unidade de Gerenciamento Regional Billings (responsável pelo atendimento da Sabesp às cidades de S. Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), Jair Manoel da Silva, São Bernardo conta atualmente com 100% de fornecimento de água tratada, 93% de coleta e 32% de tratamento de esgoto. A meta da Sabesp é universalizar a coleta e tratamento de esgoto na cidade até 2022 (em 2011, a meta era 2018).

Desconto

A Prefeitura de São Bernardo vai assinar esse mês contrato com a Sabesp que prevê desconto de 25% na conta de água dos próprios municipais, se pelo período de um ano a administração conseguir reduzir o consumo em 10%. “A companhia tem um programa válido para todo Estado, para o poder público”, detalhou o prefeito. “Assino um contrato agora em fevereiro, minha conta de março já vem 25% mais barata, já economizo imediatamente, mas dentro de um ano tenho que provar que reduzi o consumo e se não provar, vou ser penalizado e perco o beneficio. O resultado prático é uma economia de R$ 400 mil por mês”, explicou.