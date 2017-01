Santo André participa da campanha ‘Janeiro Branco’

Na tarde de ontem (25), o Calçadão da Oliveira Lima, em Santo André, recebeu psicólogos voluntários para realizar ações da campanha nacional “Janeiro Branco”, que tem como objetivo reforçar a importância do cuidado com a saúde mental.

O evento foi feito em parceria com a Secretaria de Saúde e o Núcleo de Inovação Social e foi prestigiado pelo prefeito Paulo Serra e pela primeira-dama, Ana Carolina Barreto Serra. Os munícipes receberam orientações, foram acolhidos com “abraços grátis” e participaram de um psicodrama, que trabalhou a expressividade, criatividade e a espontaneidade das pessoas.

Ainda muito estigmatizadas, as doenças mentais e emocionais muitas vezes são ignoradas e subestimadas por quem sofre e por quem convive com o doente.

“ Muitas pessoas quando estão com alguma dor de estômago ou dor de cabeça procuram um especialista, mas quando se trata de um sofrimento, as pessoas acham que sozinhas vão conseguir se curar e nem sempre é assim. Muitas vezes precisam de um acompanhamento de alguém, que de modo neutro direcione e ajude a encontrar recursos da própria pessoa para lidar com o problema. A ausência da psicoterapia pode aprofundar esse sofrimento e acabar ocasionando doenças psicossomáticas”, explicou um dos responsáveis pela ação no ABC, Rodrigo Lopes Lemos.

A explicação para a escolha deste mês para a campanha é justamente o simbolismo de recomeço que a virada do ano representa na vida das pessoas, momento em que traçam metas e mudanças para sua vida. A cor branca é resultado da união de todas as cores e simboliza também uma página em branco, onde é possível escrever uma nova história.

Em Santo André, a ação deste ano foi projeto-piloto. A ideia é que no próximo ano, a campanha faça parte do calendário oficial da cidade, para isso será enviado projeto de lei com a instituição da ação no programa no município após a abertura dos trabalhos na Câmara.