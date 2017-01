Paulo Serra define Pedrinho Botaro como líder de governo na Câmara

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), elegeu como líder de governo na Câmara o vereador Pedrinho Botaro, também do PSDB. O parlamentar recebeu a maior votação do partido no município (5.163 votos) e foi o terceiro mais votado no geral.

“Pedrinho Botaro carrega experiência tanto no Executivo, já que foi secretário de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, quanto no Legislativo, ocupando a vaga de vereador suplente. Além disso, sempre contribuiu com meu trabalho trazendo as demandas da população, desde quando eu era vereador. Confio na capacidade dele para lidar com as diferentes partes”, pontuou o prefeito.

“Fiquei bastante contente com a confiança do prefeito em minha capacidade e trajetória até aqui. Sem dúvida ter o conhecimento de como tudo funciona na Câmara e na prefeitura vai ajudar na conversa nos dois lados. Essa experiência facilitará o trabalho de ouvir os vereadores e o prefeito, e também de conversar com a população para trazer as demandas”, afirmou Botaro.