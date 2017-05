Aricia Silva está entre as mulheres mais bonitas do Brasil

A modelo e empresária Aricia Silva fez um ensaio na piscina com um belo maiô azul e mostrou por que está entre as mulheres mais bonitas do Brasil. Ela exibiu suas curvas esculturais e deixou escapar a marquinha de biquíni.

“Minha genética é dessas de menina com bumbum grande, perna grande e cinturinha fina. É algo natural para mim. Minha maior dificuldade sempre foi me manter seca. E realmente nunca gostei de mulher grande. Sempre preferi as magrinhas, desenhadas, com músculos, porém sem muito volume. Independente da moda da época, meu gosto sempre foi esse”, afirma a loira que possui mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

A catarinense de Florianópolis destaca, no entanto, que apenas a genética não basta: “A chegada do verão deixa de ser uma preocupação quando nos preparamos o ano inteiro. Fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável é imprescindível para quem quer um corpo perfeito. Eu, por exemplo, faço até o jejum intermitente e fico tranquilamente muitas horas sem comer”.

Ela lançou recentemente a primeira coleção própria da marca “Manias de Aricia”, loja virtual de roupas femininas onde são encontradas peças escolhidas criteriosamente pela empresária e por sua irmã, Aline Fernandes, que é sócia de Aricia no empreendimento.

Um desfile com oito modelos oficializou o lançamento da coleção e a própria modelo fechou o desfile que foi prestigiado por diversas celebridades, entre elas a ex-BBB Natalia Casassola. “O pessoal se surpreendeu muito com o que apresentamos na coleção. Todos esperavam algo fitness ou roupinhas ousadas, mas a coleção é muito elegante”, afirma Aricia Silva.

“A Manias de Aricia foi fundada em setembro de 2015 e entrou em funcionamento em outubro do mesmo ano comercializando produtos de marcas variadas, somente no varejo. Neste primeiro ano de negócio, trabalhamos calmamente e com muita dedicação. Fomos nos familiarizando com o negócio que, até então, era novo para nós. De lá para cá, muitas pessoas das cidades por onde eu passo fazendo presença, campanhas e gravações começaram a ter interesse de revender o meu produto. Principalmente cidades de São Paulo e do Norte e Nordeste do país”, explica a loira.

Com o sucesso da marca, Aricia Silva resolveu investir mais pesado na empresa e com isso passou a produzir suas próprias coleções. “Começamos a desenvolver o processo de produção própria. Árdua tarefa de encontrar uma fábrica, que tivesse uma linha de produção nem muito grande, nem tão pequena e que pudesse atender nossas necessidades”.

A escolha e definição dos modelos, cores e tecidos foi feita pela modelo e empresária e a sua primeira coleção é uma virada de chave na “Manias de Aricia” pois está elegante e ao mesmo tempo jovem, sexy e o melhor, com preço acessível. “A Manias de Aricia vem com o modelo de negócio fast fashion levando ao consumidor as últimas tendências em tempo recorde e com preços acessíveis. O essencial no fast fashion é o trabalho. O serviço é rápido não porque é eficiente, mas porque o cliente é envolvido. É o cliente que decide a coleção”, explica Evelyn Medeleine, fashion designer da marca.

Sobre a marca, Aricia Silva revela que ela está totalmente baseada em seu estilo de vida. “Mais que um comércio de produtos, a Manias de Aricia transmite um sonho de menina, de levar até o público um pouco da minha vida, do meu jeito, meu estilo. Eu prezo por alta qualidade, acabamento, conforto, beleza e, principalmente, preço acessível. Para que as pessoas entendam que é possível vestir as minhas roupas, sem gastar muito!”, finaliza.