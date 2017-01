Riacho Grande recebe Festival de Verão aos fins de semana

São Bernardo receberá o Festival de Verão na Prainha do Riacho Grande a partir de amanhã (14). O evento com oito grandes atrações musicais, será realizado durante quatro fins de semana. O lançamento do evento ocorreu ontem (12), na subprefeitura do Riacho, e contou com a presença do prefeito Orlando Morando, do vice, Marcelo Lima, e autoridades políticas.

Esta é a primeira vez que o Riacho Grande recebe um evento deste porte. O público estimado é de 30 mil pessoas por final de semana. “A Prefeitura de São Bernardo está recebendo este evento, sem nenhum investimento de dinheiro público. Será realizado em uma grande parceria com empresas privadas, sem nenhum custo para o município”, afirmou Orlando Morando

O intuito dos shows, além de fomentar o turismo e comércio local, será também para ajudar entidades filantrópicas, que terão barracas para venda de comidas e bebidas. A arrecadação das barracas será, exclusivamente, revertida para as instituições.O festival terá início às 14h e a atração principal sobe ao palco às 17h. Os shows terminam às 19h.

Prainha

O verão faz com que o Riacho Grande seja o destino de moradores da região e de São Paulo que não querem enfrentar praias lotadas. A Prainha, que passou por revitalização em 2014, conta com ótima infraestrutura para os visitantes, que, além dos restaurantes, têm à disposição diversos quiosques ao longo do calçadão.

Para quem gosta de artesanato, a Praça João Olympio Bassani recebe todos os domingos cerca de 180 expositores de plantas, produtos artesanais e alimentação. A feira acontece das 8h às 17 horas.