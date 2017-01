Kiko convoca 321 professores aprovados em concurso público

A Prefeitura de Ribeirão Pires convocou ontem (12), 321 professores aprovados em concurso público e chamados irregularmente no final de dezembro pela gestão passada. A necessidade da regularização da convocação e o compromisso da atual administração com os educadores foram questões debatidas entre o prefeito Adler Teixeira, o Kiko (PSB), comissão de professores e o Sindicato de Trabalhadores da Educação do município (Sineduc), representado por sua presidente, Perla de Freitas.

Na última sexta-feira (6), Kiko recebeu o grupo para esclarecer a suspensão das convocações irregulares de 2016 e se comprometeu a apresentar as medidas para tornar o processo regular ainda nesta semana. “Havíamos estipulado prazo de iniciar a regularização das convocações até sexta-feira (hoje). Devido à urgência deste caso, antecipamos o retorno aos professores para tranquilizá-los”, esclareceu o prefeito.

Os cerca de 300 professores foram convocados de forma irregular no último mês da gestão anterior. Na última semana, a prefeitura, por meio da Secretaria de Administração e Modernização, suspendeu as contratações desses profissionais, seguindo as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a pratica de qualquer ato que implique no aumento de despesas com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato. Todas as nomeações feitas no referido período contrariam a legislação vigente, portanto, por orientação do corpo jurídico do governo, os atos foram anulados para enquadramento na norma legal, evitando, assim, maiores prejuízos aos aprovados.

Fernanda Alves Costa, aprovada no concurso público para o cargo de Professora de Desenvolvimento Infantil, é uma das representantes da comissão de professores recebida pelo prefeito. A educadora avaliou positivamente a condução do processo pela prefeitura. “Achei muito rápido e claro. O prefeito nos recebeu com bastante empenho. Senti que a prefeitura está aberta para o diálogo com os professores”, destacou.

A convocação dos professores, que será feita seguindo a ordem de classificação dos aprovados no concurso, foi anunciada em reunião realizada nesta quarta-feira entre o Sineduc, comissão de professores e o prefeito. Participaram do encontro o vice-prefeito da cidade, Gabriel Roncon, o secretário de Administração e Modernização, Adriano Dias Campos, e a secretária de Educação, Inclusão e Tecnologia, Flávia Regina Banwart e Silva.