‘Sully: O Herói do Rio Hudson’ – Filme com Tom Hanks conta a história real de pouso no rio Hudson

Está nos cinemas o longa “Sully: O Herói do Rio Hudson”, dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Tom Hanks. O filme narra um desastre aéreo real que aconteceu em 2009, em Nova York, e já deveria ter estreado no Brasil em 1º de dezembro. Dois dias antes, contudo, aconteceu a queda do avião com o time de futebol da Chapecoense, na Colômbia, e 71 pessoas morreram. A Warner Bros. Pictures, distribuidora do filme, decidiu suspender a estreia, “a fim de sermos respeitosos com esta tragédia”, informou, em nota.

No longa, Tom Hanks vive o capitão Chesley “Sully” Sullenberger, que ficou conhecido como herói do “Milagre no Hudson”. Na época, o avião comercial comandado por Sully se chocou contra gansos durante o procedimento de subida. Os animais danificaram os motores, o que obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência no rio Hudson. O avião caiu seis minutos após decolar do Aeroporto LaGuardia.

Para evitar uma queda, que resultaria na morte de todos, o piloto planou com o avião danificado até cair nas águas geladas do rio, salvando a vida dos 155 passageiros que estavam a bordo. Apesar de Sully ter sido saudado pelo público e pela mídia por seu feito sem precedentes, foi aberta uma investigação que ameaçou a sua reputação e a sua carreira. O filme é baseado na autobiografia do piloto.