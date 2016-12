Michels anuncia secretários e destaca queda no orçamento

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), anunciou ontem (15) quatro novos secretários e o coordenador da Ouvidoria da Saúde, que será criada na próxima gestão. Durante discurso, o chefe do Executivo cobrou comprometimento e criatividade dos indicados, e destacou que será preciso lidar com recursos limitados. “Vamos ter de organizar, planejar e agir novamente. (Vai ser) um governo difícil. Não vai ser fácil. Estou deixando claro para os secretários que o orçamento está 12% menor do que em 2012 e vão ter de entrar, aprimorar, economizar e focar na eficiência da gestão”, destacou.

Michels ressaltou que a queda com a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) representa perda de R$ 150 milhões. “A cidade não deixou de arrecadar IPTU (Imposto Predial, Territorial e Urbano). O maior problema foi a queda do ICMS. O exercício de 2015, vou sentir só em 2016. Este ano estou sentindo o ano da crise. No ano que vem, vou sentir deste ano. O orçamento é maior, mas os gastos são maiores, e se comparar dá uma diferença de 12%”, pontuou.

Secretários

Foram apresentados o novo secretário de Saúde, Luiz Claudio Sartori; o vice-prefeito eleito, Márcio Pachoal Giudício, o Márcio da Farmácia (PV), vai comandar a Secretaria de Governo; Regina Gonçalves (PV) vai acumular as pastas de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Assistência Social e Cidadania; Tatiana Capel comandará o Meio Ambiente; e o coordenador da Ouvidoria da Saúde – implementada na próxima gestão, junto a um conselho gestor formado por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), empresários e funcionários – será Helio Egydio Nogueira.

Regina e Márcio da Farmácia já faziam parte do governo. A ex-deputada estadual acumulava o comando das secretarias de Assistência Social e Cidadania e de Governo; Márcio da Farmácia, além de vereador, já foi secretário de Obras. Sartori é dentista, especialista e mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, com 25 anos de atuação no SUS.

Tatiana Capel, filha do vereador Milton Capel (PV), é arquiteta e urbanista com mais de 10 anos de experiência na área pública. Coordenou a divisão de cadastro da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de 2005 a 2009 e o gabinete da Secretaria de Meio Ambiente de 2009 a 2012. De 2013 e até 2016, trabalhou em projetos de arquitetura no setor empresarial.

Helio Egydio Nogueira, de 87 anos, é médico, foi diretor-superintendente do Hospital São Paulo e reitor na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Sua atuação em Diadema será voluntária, sem salários, de duas a três vezes por semana. “Quando recebi o convite, fui lembrado pelo meu filho que eu gosto de fazer isso. Sempre preferi conversar com os funcionários que estão na ponta do atendimento do que com os professores titulares”, destacou o futuro coordenador.

Na próxima semana, será anunciado do titular de Educação – provavelmente a atual secretária, Tatiane Ramos, deve permanecer no cargo – e o novo superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (Ipred). As demais pastas terão os titulares anunciados, provavelmente, apenas no ano que vem.