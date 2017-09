Piscinas do Clube Mané Garrincha ficarão abertas para a população

Embora falte mais de um mês para a chegada do verão, a Prefeitura de Diadema dá início hoje (5)) ao projeto Acqua Clube, que oferece à população a oportunidade de frequentar as piscinas do Clube Mané Garrincha aos finais de semana.

O Acqua Clube funcionará das 9h às 16h, com atividades de recreação e alongamentos. Para garantir a segurança e o bem-estar de todos que estiverem utilizando o espaço, os professores do Acqua Vida farão monitoramento durante o período.

É importante lembrar que para participar do Acqua Clube o munícipe deve estar com a carteirinha e exame médico em dia. Quem não possuir o documento de identificação do clube, deve se dirigir até o Clube Mané Garrincha com comprovante de residência, foto 3×4 e exame médico atualizado.

Serviço – Clube Mané Garrincha, rua dos Cariris, 195, Piraporinha. Funcionamento: De sábado e domingo, das 9h às 16h. Telefone: 4053-3571.