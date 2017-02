Matrículas para cursos gratuitos de idiomas estão abertas no ABC

Alunos da rede estadual que querem começar 2017 falando um novo idioma já podem se matricular em um dos cursos de idiomas oferecidos pelos Centros de Estudo de Língua do estado. São sete unidades com matrículas abertas na região do ABCD para as turmas do 1º semestre, com até cinco opções de curso: inglês, espanhol, francês, alemão e japonês.

O cronograma do CEL é dividido em semestres e totaliza três anos de atividades (ou 80 aulas) para alunos a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. A exceção é o curso de inglês, que tem duração de um ano (ou 160 aulas) e é direcionado ao ensino médio. Os cursos dependem da disponibilidade de cada unidade.

Para fazer a inscrição, basta comparecer em uma das unidades de ensino com um documento de identificação. Caso o aluno seja menor de idade, deve estar acompanhado pelos pais ou responsáveis no momento da matrícula.

As aulas nos CEL vão além do idioma. Os cursos trabalham as três noções fundamentais para o aprendizado de uma segunda língua: conversação, gramática e leitura. Testes individuais e em grupo são aplicados para avaliar o desempenho dos alunos. Além disso, as aulas utilizam elementos da culinária, história, arte e música local. No ABC, os cursos são oferecidos em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo e São Caetano.