Bruna Marquezine posa de topless durante ensaio sensual para revista

Bruna Marquezine é capa da revista “Wow”. Com duas versões diferentes, a atriz apelidou uma de Yin (esq.) e a outra de Yang (dir.) em fotos publicadas no Instagram, fazendo referência ao conceito oriental da dualidade. Na segunda capa, Bruna posa de topless, escondendo os seios com os braços. Protagonista da nova minissérie “Nada Será Como Antes”, da Globo, a atriz de 21 anos aparece em cenas quentes no papel de Beatriz.

Bruna no ensaio “Duo” da revista “Wow”. Inspirado no conceito do Yin-Yang, as fotos são todas em preto e branco.

Marquezine aparece de topless em ensaio para a revista “Wow”. A atriz de 21 está no ar na Globo com a minissérie “Nada Será Como Antes”