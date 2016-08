Com Rodrigo Santoro, ‘Ben-Hur’ chega às telas

A história contada pelo clássico filme “Ben-Hur” (1959), estrelado pelo galã Charlton Heston (1923-2008), volta às telonas hoje (18), quase 60 anos depois. Baseado no livro “Ben-Hur: uma História dos Tempos de Cristo”, escrito em 1980 pelo americano Lew Wallace (1827-1905), o novo longa tem o inglês Jack Houston no papel principal e o brasileiro Rodrigo Santoro como Jesus Cristo. A direção é de TimurBekmambetov.

A produção reconta a história de amor e ódio entre dois irmãos. Judah Ben-Hur é acusado por Messala (TobyKebbell) de tentativa de assassinato. Ele é expulso de sua vida nobre e passa anos como escravo. Na sua volta, à procura de vingança, ele passa por algumas lições de amor e perdão, principalmente por alguns encontros que tem com Jesus, que vivia na mesma época.

Se na versão do clássico de 1959 o Messias quase não apareceu, agora ele ganha importância na história. “Conversando com o diretor, ele explicou que queria colocar um Jesus mais humano, mais misturado com as pessoas. Nos filmes, ele costuma estar mais distante. Ele é só um homem que tem uma conexão maior com Deus”, explica o ator Rodrigo Santoro. “A ideia era mostrar um Jesus que ensina por meio do exemplo. O filme é baseado em um livro que conta a história do personagem Ben-Hur, que tem encontros com Cristo. Não há um sermão, há ensinamentos na prática”, conta Rodrigo Santoro.

O ator diz que não foi fácil se preparar para um personagem que já foi vivido tantas vezes. Encontrou, então, a sua visão de Jesus. “Eu cresci com uma avó católica e outra espírita, fui batizado. Todos nós temos uma visão do que foi Jesus, então, eu procurei me conectar com ele, encontrá-lo dentro de mim”, diz o ator.

Além do próprio desafio de viver Jesus, Santoro sofreu nas cenas da crucificação. “Estava muito frio, abaixo de zero, no topo de uma montanha no sul da Itália. Na noite anterior, nevou e eu fiquei preocupado. Foram seis horas na maquiagem para fazer as chagas. Um secador soltava um ar quente para ajudar, mas pedi que fizéssemos de uma vez só a cena”, lembra o ator.

Protagonista

O ator inglês Jack Houston vem de uma família de estrelas. É neto do ator e diretor John Houston (1906-1987) e sobrinho da atriz Anjelica Houston. “Não sei se já me imaginei como Ben-Hur, mas eu esperava fazer um filme como esse. Atuar é a minha paixão desde criança e clássicos épicos como esse é o que levava aos cinemas”, diz Jack Houston. O longa conta a história de vingança entre os irmãos Judah Ben-Hur e Messala. Uma das cenas mais clássicas se mantém no filme: a corrida de bigas, que pode levar um dos irmãos à morte. “Eu achei que ia morrer. Tudo o que vocês viram é real. Tivemos que treinar muito”, conta Houston, que explica a proposta do longa. “Esse filme é baseado em um livro, que tem uma grande história. Não é nova versão do filme com Heston”, lembra o ator. “É o momento perfeito para contar essa história, que reflete um pouco do mundo assustador que vivemos. Fala da busca pela bondade e o perdão.”