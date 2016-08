Vicentinho figura em lista de 100 mais influentes do Congresso

Mais uma vez, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), figura na lista dos 100 “cabeças” do Congresso Nacional, elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). A listagem reúne os congressistas mais influentes, com base em critérios como capacidade de articulação, liderança, prestígio entre os pares, na sociedade e na imprensa, entre outros pontos que são avaliados.

“Neste momento da conjuntura política é uma honra ser novamente indicado”, declarou o petista. Vicentinho foi escolhido por seu destaque na capacidade de articulação na Câmara dos Deputados. O parlamentar é o único representante do ABC na lista.

A pesquisa avalia o trabalho de deputados federais e senadores levando em conta características que, segundo o Diap, formam “um protagonista do processo legislativo”: capacidade de conduzir debates, eficiência na leitura da realidade, capacidade de elaborar propostas e liderança na tomada de decisão.

A avaliação é feita no período de fevereiro a julho de cada ano. Só participam da lista os congressistas que, efetivamente, estiveram no Congresso durante o período. Assim, aqueles que saíram para assumir outros cargos não são avaliados.

São quatro categorias: articulador, formador de opinião, negociador e debatedor. Na lista deste ano foram premiados 61 deputados e 39 senadores. Além dos cabeças há uma segunda lista, chamada de “grupo de ascensão”, que incluiu os congressistas que podem ser cabeças no futuro.

Entre os 100 parlamentares que comandam o processo decisório no Congresso, 62 são deputados e 38 são senadores. Os dois partidos com maior número de parlamentares na elite são o PT – atual oposição, ao qual é filiada a presidente afastada, Dilma Rousseff – e o PMDB, partido do presidente interino, Michel Temer, e do presidente do Senado, Renan Calheiros (AL). Está na terceira posição o PSDB, que é o segundo maior partido da base.