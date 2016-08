Déficit habitacional no ABC envolve 230 mil moradias

O diagnóstico sobre a situação habitacional no ABC, apresentado ontem (1º) aos prefeitos da região, aponta déficit de 230 mil moradias nos sete municípios. Em toda região, o número do déficit quantitativo, isto é, de moradias que precisam ser construídas, totaliza 100.362. Em relação ao déficit habitacional qualitativo, rela­cionado à carência de infraestrutura básica (saneamento, energia elétrica, coleta de lixo, entre outros), o número é de 129.714 moradias.

Iniciado em maio de 2015, o estudo é o primeiro produto concluído por meio de Termo de Cooperação Técnico-Científica do Consórcio Intermunicipal do ABC com a Universidade Federal do ABC (UFABC). O presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), ressaltou que o diagnóstico auxilia a política habitacional na região. “Com o estudo, conseguimos retrato da situação da moradia no ABC. As equipes de algumas cidades ainda precisam melhorar sua base de dados, o que é fundamental para podermos pleitear recursos dos governos estadual e federal”, afirmou.

Em relação aos assentamentos precários, o diagnóstico aponta a necessidade de regularizar 707 núcleos, sendo que 376 destes precisam também de urbanização. No caso da produção de novas moradias, o total é estimado em 100.362 domicílios, sendo 36.502 dentro de assentamentos precários e 63.860 fora deles. Com isso, a disponibilização de terras para as necessidades habitacionais do ABC soma 6,386 milhões de metros quadrados.

A coordenadora do estudo pela UFABC, Rosana Denaldi, explicou que as necessidades habitacionais contempladas no estudo são referentes a segmentos populacionais de renda familiar mensal de até três salários mínimos, portanto, podem ser incluídos no Programa Habitação de Interesse Social e receber recursos do poder público. “A diminuição do déficit envolve recursos que precisam de levantamento de custos, além do cadastramento e das famílias para regularizar a situação”, disse

Metodologia

Segundo a coordenadora do Comitê de Programa Habitação do Consórcio e secretária de Habitação em São Bernardo, Tassia Regino, o diagnóstico representa metodologia inédita sobre a questão, por reunir dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mapeamentos mais recentes dos municípios, dimensionando os problemas de uma forma mais apropriada. “Foi um trabalho produzido a muitas mãos, feito pelas sete administrações com a coordenação da UFABC, que produziu um retrato bastante adequado do que é a realidade do ABC em termos da dinâmica habitacional”, disse.

O secretário executivo do Consórcio, Luis Paulo Bresciani, ressaltou que o estudo faz parte da nova estratégia do Consórcio, ao compor uma base de informações regionais relevantes e também para proporcionar capacitação dos gestores e quadros técnicos das instâncias de cada município. “Esta é a primeira ação das prioridades do programa de habitação e já dá caminho para outras três prioridades: as ações de regularização fundiária, a produção de habitações e a requalificação de moradias. Teremos até o ano que vem condições de atacar essas prioridades, a partir deste estudo”, afirmou.

O estudo não faz projeções com relação aos investimentos necessários para as ações apontadas como necessário. “Isso depende do plano que cada cidade vai elaborar”, destacou Rosana.