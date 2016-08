Lula vira réu sob acusação de tentar impedir investigação

A Justiça no Distrito Federal decidiu transformar em réus o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador Delcídio do Amaral (ex-PT-MS) e mais cinco pessoas sob a acusação de tentativa de impedir investigações da Operação Lava Jato. São suspeitos de participação em trama para evitar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró.

É a primeira vez que Lula responde a uma ação penal. O petista também é alvo de outras investigações, estas a cargo do juiz Sergio Moro, do Paraná, por suspeita de ter sido beneficiado por empreiteiras envolvidas com corrupção na Petrobras.

No caso do processo que tramita no Distrito Federal, o juiz Ricardo Augusto Soares Leite considerou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal tem os requisitos para justificar a abertura de ação penal.

No mesmo processo, também acolheu a acusação contra o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula, Maurício Bumlai, filho dele, o banqueiro André Esteves, Diogo Ferreira Rodriguez, ex-assessor de Delcídio, e o advogado Edson Siqueira Ribeiro Filho, que atuou na defesa de Cerveró.

Lula, o pecuarista e Maurício Bumlai são acusados de embaraço à investigação (pena de 3 a 8 anos em caso de condenação). Delcídio, Rodriguez e Edson responderão por tentar impedir as investigações, por exploração de prestígio (solicitar ou receber dinheiro a pretexto de influenciar juiz, com pena prevista de 1 a 5 anos), e por supostamente trair, na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional (pena de 6 meses a 3 anos).

André Esteves é denunciado por suposto embaraço às investigações e exploração de prestígio. O caso veio à tona no final de 2015 quando Delcídio, então líder do governo Dilma no Senado, foi preso depois de ser gravado em uma conversa na qual ofereceu auxílio financeiro para tentar evitar a colaboração premiada de Cerveró.

A Justiça deu 20 dias para que os advogados apresentem as defesas dos acusados. Depois, começam depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Os acusados também falarão à Justiça, antes de o juiz decidir se condena ou não os réus. Não há prazo para concluir o caso.

Cerveró acabou virando delator. Em depoimentos à Procuradoria-Geral da República prestados em dezembro de 2015, citou Lula, Delcídio e a presidente afastada, Dilma Rousseff, entre outros. Em relação a Lula, o ex-diretor da Petrobras afirmou que o petista deu-lhe cargo público em 2008 como “reconhecimento” pela ajuda que prestou para supostamente quitar um empréstimo de R$ 12 milhões considerado fraudulento pela Lava Jato, o que Lula nega.

O juiz Ricardo Leite, que aceitou a denúncia, protagonizou polêmica na Operação Zelotes – que apura esquema de corrupção em órgão ligado à Fazenda. Atuava como juiz substituto e foi alvo de embate com procuradores que o acusaram de atrapalhar o caso.