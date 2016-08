Estudantes participam de blitz educativa no trânsito no Baeta Neves

Alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Gofredo Teixeira da Silva Telles, do Baeta Neves, em São Bernardo, participaram na manhã de ontem (28) de blitz educativa mirim sobre conscientização e mobilidade urbana. A atividade foi realizada na travessia elevada da avenida Kennedy, em frente ao Parque Raphael Lazzuri, com 57 estudantes, de 10 e 11 anos. No local, os alunos abordaram motoristas e pedestres com dicas sobre segurança. A ação foi acompanhada por orientadores e professores, com apoio de operadores de tráfego.

A atividade prática prossegue em agosto, ao todo com a participação de cinco escolas da rede municipal. Trata-se de ação especial que faz parte do Programa de Ações Continuadas nas Escolas, desenvolvido pelo Centro de Reflexão de Trânsito, da Secretaria de Transportes e Vias Públicas. Outras atividades serão criadas para contemplar as demais unidades escolares.

Multa

Questionada se havia aplicado alguma multa, já que estava atuando no papel de agente de trânsito, Maria Cavalcante Neves, aluna do 5º ano do Fundamental, mostrou que absorveu a lição: “É mais importante conscientizar motoristas e pedestres para respeitarem as sinalizações e regras de segurança, para que evitem acidentes”, afirmou.

No momento da blitz, os motoristas abordados ouviram atentos às recomendações dos agentes mirins. “É uma ação muito importante para que eles tenham consciência desde pequenos. Fiquei surpresa e satisfeita em ver que há preocupação com esse tema”, disse Edne Robeli, moradora de São Bernardo. Entre as dicas dos alunos aos motoristas, usar cinto de segurança, não falar ao celular e respeitar as regras de trânsito. Para os pedestres, atravessar na faixa e não usar fone de ouvido durante a travessia, entre outros.

A professora Rosilene Fraconeri explicou que a atividade prática é uma continuidade do trabalho realizado em sala de aula e agrega ao conhecimento. “Fazemos leitura de recortes de jornais, de revistas e livros sobre segurança e educação no trânsito”, afirmou.