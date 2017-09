MPF faz operação contra fraudes em perícias médicas

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram ontem (31) a Operação Hipócritas, que investiga esquema de fraudes em perícias médicas de processos trabalhistas praticado por médicos de São Paulo e do interior paulista. Mais de 200 agentes da PF cumpriram três mandados de prisão preventiva, 40 de condução coercitiva e 52 de busca e apreensão em 20 cidades, incluindo São Bernardo e São Caetano.

A operação, batizada de Hipócritas, é decorrente de investigação do MPF com base em uma denúncia do Sindicato dos Metalúrgicos e da representação de um juiz do interior paulista.

Os pagamentos indevidos eram intermediados por escritórios de advocacia contratados pelas companhias. As fraudes implicavam em perdas para trabalhadores afastados por doenças ou acidentes de trabalho, de acordo com as investigações.

Segundo a procuradoria, o esquema funcionava pelo menos desde 2010 e foi descoberto em ações que tramitam nas varas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, e no da 2ª Região, em São Paulo.

Diligências

O MPF informou que, entre as empresas envolvidas, estão multinacionais e gigantes do setor automobilístico. O Ministério Público ressaltou que as mais de 40 pessoas investigadas até o momento são apenas suspeitas e o material colhido pela Polícia Federal nas diligências poderá reforçar as provas até agora obtidas.

A operação investiga a ocorrência de crimes de falsa perícia, corrupção de perito judicial, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Apenas um dos médicos é acusado de fraudar mais de 100 perícias, podendo ser condenado a mais de 200 anos de prisão.

Os médicos peritos são contratados pelos tribunais, sem a realização de concurso, para apresentarem a sua opinião técnica sobre ações movidas pelos trabalhadores por danos à saúde. Geralmente, os magistrados seguem o parecer dos médicos técnicos para tomar as suas decisões.

O esquema desvendado pelo MPF envolve, além dos próprios peritos judiciais (nomeados pelo juízo para uma análise independente do caso), assistentes técnicos (médicos auxiliares contratados pelas partes), advogados e representantes de empresas.

As ações atingiram 20 cidades: Americana, Guarulhos, São Paulo; Campinas, Indaiatuba, Jaguariúna; Barueri, Piracicaba, São Bernardo; Jundiaí, Sumaré, Limeira; Casa Branca, Valinhos, Paulínia; São Roque, Bragança Paulista, Itu; Sorocaba e São Caetano.

O nome da operação faz alusão ao juramento de Hipócrates, feito pelos médicos ao se formarem e no qual prometem exercer o ofício honestamente e não causar mal aos seus pacientes. Os suspeitos podem responder pelos crimes de falsa perícia, corrupção de perito judicial, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.