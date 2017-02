Diadema ganha hamburgueria gourmet

Se você é fã de hambúrgueres e quer uma opção diferente e requintada chegou a hora de conhecer a Hamburgueria Fábrica 7, em Diadema. Inaugurado no último dia 16, o espaço, inspirado em lanchonetes da Europa, oferece sete diferentes tipos de “burgers”, com destaque para o Mexicano, que leva chilli, nachos e queijo cheddar, e o Burguer com Shimeji, que também tem shitake e pepino.

“Todos os lanches são feitos com hambúrguer especial, com um blend de carnes selecionadas que levam fraldinha, peito bonito e outros cortes”, explicou o sócio e chef do estabelecimento, Rafael Couceiro, formado pelo Senac em produção de hambúrgueres. A casa tem como proprietários, além de Rafael, seu irmão Ricardo Couceiro e Fernando Doetti.

Além dos “burgers gourmet”, os clientes poderão saborear porções de batatas, entre elas a Rustic Potato, batata frita com casca, cortada no formato canoa, temperada com alho e alecrim. Crianças são bem-vindas e contam com um “burger kids”, menor, mas com a mesma qualidade. Para a sobremesa, milk-shakes de diversos sabores ou o famoso Thunder, brownie com sorvete, chantilly e calda de chocolate.

O bar oferece cervejas longneck das marcas Stella Artois, Budweiser, Müller e Heineken. Também serve drinks, como mojito e marguerita, caipirinhas e sakerinhas. “Investimos em um espaço sofisticado, pensado com cuidado pelo nosso arquiteto, mas sem esquecer do preço, que estão bastante acessíveis”, destaca o chef, mais conhecido como Rafael Babinha.

O clima de fábrica está na decoração, com cimento queimado e tijolos aparentes. O conceito se reforça com a presença de tubulações. A sustentabilidade também se faz presente nos sofás, comprados de produtores do programa de economia solidária da prefeitura, que reaproveita materiais usados.

Em cerca de dois meses, a Hamburgueria Fábrica 7 também vai abrir para almoço e além dos “burgers” vai contar com pratos à la carte. Também está sendo programado o serviço de entrega. A casa aceita cartões de crédito e débito e os principais cartões de vale-refeição.

A Hamburgueria Fábrica 7 fica na avenida Sete de Setembro, 762, no Centro e funciona de terça-feira a domingo, das 17h às 23 horas. Nas redes sociais: fb/fabrica7burgerberr e @fabrica7burger.