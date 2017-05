Associação de Diadema busca patrocínio para aulas de judô

A Associação Sempre Movidos pelo Amor ao Próximo (ASMAP), de Diadema, atende há 10 meses cerca de 280 alunos, crianças e adolescentes, com aulas gratuitas de judô. A atividade ocorre no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, no Centro da cidade, e integram o programa Liberdade Marcial de Diadema (LMD), promovido pela prefeitura a fim de difundir a prática de diversas modalidades. No total, cerca de 600 menores participam das atividades.

Em todos os dias da semana, no período da tarde, os senseis Artur Hoja e Edmilson Ferreira Martins se revezam dando aulas aos alunos. “Como policial reformado, sempre quis atuar com crianças. Vi muitas se perderem no caminho das drogas e do crime e hoje tenho a oportunidade de conviver com elas e fazer a diferença”, afirmou Martins.

As aulas são gratuitas, mas a prefeitura cede apenas o espaço. “Hoje não temos um tatame de lona, usamos placas de EVA. Como não temos recursos, os pais se mobilizam para fazer rifas, a fim de tentar patrocínio, tudo que possa ajudar nas aulas”, explicou o pai de uma aluna, Isaias Alves Monteiro.

Os pais são os grandes parceiros e incentivadores do projeto. “É nítida da diferença deles depois que começam a frequentar as aulas. Na questão da concentração, da obediência, da determinação”, elogiou José Carlos de Oliveira, pai de outra aluna.

“Nossa preocupação é encaminhá-los para a vida. Com os treinos, os mais talentosos se destacam e a gente até já conquistou medalhas em campeonatos. Porém, o maior objetivo é realmente promover a convivência, dar bons exemplos, dar sempre uma palavra de incentivo. Essa é a melhor recompensa”, concluiu o sensei Edmilson. Quem puder colaborar com algum tipo de patrocínio pode entrar em contato pelo e-mail asmapjudo@gmail.com.