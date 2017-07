Carrefour abre processo seletivo para pessoas com deficiência em Santo André

O Carrefour realiza processo seletivo em Santo André para contratação de pessoas com deficiência. A seleção será realizada no dia 1º de março, às 13h, no Carrefour Santo André, que fica situado na avenida Pedro Américo nº 23, Humaitá. Os interessados podem se candidatar para as vagas de recepcionista de caixa, operador loja, auxiliar de perecíveis, agente de fiscalização, frentista, auxiliar de drogaria, promotor de vendas (Cartão Carrefour) e vendedor.

A contratação de pessoas com deficiência integra a Plataforma de Diversidade do Carrefour, que promove a inclusão desses profissionais em um ambiente de respeito e igualdade. Os colaboradores da rede recebem treinamentos específicos para o desempenho de cada função e contam ainda com diversas oportunidades para crescimento na companhia.

Como benefícios, a empresa oferece assistência médica e odontológica, convênio farmácia e ótica, seguro de vida, refeição no local, previdência privada, cartão Carrefour funcionário, parceria com SESC e instituições de ensino.

Caso não seja possível comparecer na data, os candidatos também podem enviar o currículo para o e-mail inclusao@carrefour.com.

Serviço – Processo seletivo Carrefour para PCD. Dia: 1º/03. Local: Carrefour Santo André – Avenida Pedro Américo nº 23, Humaitá, Santo André. Horário: 13h