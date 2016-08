Prefeitura de São Caetano abre concurso público

A Prefeitura de São Caetano do Sul abriu concurso público para preenchimento de 884 vagas em diversas áreas da administração, como Saúde e Educação mais as separadas para cadastro de reserva, em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições começaram neste domingo (20/12) e vão até o dia 17 de janeiro de 2016. Confira as informações completas no edital divulgado no site www.caipimes.com.br.

O concurso será realizado, sob responsabilidade da Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIPIMES e 5% do total de vagas serão reservadas aos candidatos portadores de deficiência.

CARGOS

NÍVEL FUNDAMENTAL: Agente Administrativo, Agente de Apoio do Canil, Agente de Defesa Civil e Monitor Aquático;

NÍVEL MÉDIO: Agente Ambiental, Agente Cultural, Agente de Controle de Zoonoses, Agente de Trânsito e Transporte, Agente Sanitário, Agente Social, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Econômico Financeiro, Assistente Técnico de Cerimonial, Assistente Técnico de Edificações, Assistente Técnico em Fotografia, Assistente Técnico Desenhista, Assistente Técnico em Áudio e Iluminação, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Odontológico, Fiscal, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Inspetor de Alunos, Mestre de Cerimônia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização Ortopédica, Técnico de Laboratório, Técnico em Manutenção Semafórica, Técnico Projetista, Topógrafo e Visitador Sanitário;

NÍVEL SUPERIOR: Administrador de Redes, Administrador de Banco de Dados, Analista (Contábil, Avaliação de Desempenho, Cargos e Salários, Contratos, Controle Interno, Empregos e Carreiras, Licenciamento Ambiental, Mídias Digitais, Processo de Registro Público, Recursos Humanos, Sistemas, Suporte Técnico, Econômico Financeiro, Projetos de Inclusão, Tecnologia Assistiva, Jurídico, Programador, Técnico em Educação Física Adaptada, Técnico em Libras); Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Bombeiro Civil, Cinegrafista, Contador, Dentista, Designer Gráfico, Educador Sanitário, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Instrutor de Libras, Jornalista, Médico (alergista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Clínico Geral, Dermatologista, do Trabalho, Endocrinologista, Ginecologista/Obstetra, Hebiatra, Hematologista, Infectologista, Nefrologista, Neurologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Psiquiatra, Reumatologista e Urologista); Procurador Judicial, Professor de Educação Especial, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Artes Cênicas, Biologia, Contabilidade, Dança, Educação Física, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Musica, Português, Publicidade e Química; Psicólogo, Publicitário, Relações Públicas, Secretária Especializada e Terapeuta Ocupacional para atuar em diversas especialidades.

PROVAS

As provas objetivas serão realizadas nos dias 21 ou 28 de fevereiro de 2016, em locais e horários a serem oportunamente divulgados no mesmo site acessado para inscrição. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 22 ou 29 de fevereiro de 2016, enquanto a publicação das notas das provas ocorrerá em 02 ou 09 de março de 2016. Os resultados finais serão publicados em 09 de março de 2016 ou 16 de março de 2016.