Curso inédito de doulas chega a São Bernardo

O Grupo Zán – Grupo de Apoio à Gestação e ao Parto Humanizado de Santos, promove em São Bernardo, nos dias 14, 15, 20, 21 e 22 deste mês, curso inédito na região de formação de doulas. Doulas são profissionais que atuam dando suporte físico e emocional às gestantes durante a gravidez, trabalho de parto, parto e pós-parto, também ofertando orientação sobre aleitamento materno, dependendo da sua qualificação.

Segundo a pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), quase 70% das brasileiras desejam um parto normal no início da gravidez. Entretanto, poucas são apoiadas em sua preferência. Nos serviços de saúde privados, o porcentual é de apenas 15%. Estudos indicam que a atuação da doula colabora para maior incidência de partos normais.

No curso que vai ser ministrado em São Bernardo, pode participar qualquer pessoa que tenha o ensino médio completo. A capacitação inclui a formação básica como a fisiologia e anatomia da mulher, fisiologia do parto, itens para a bolsa da doula, cuidados para a hora do parto e amamentação. Serão oferecidos também três workshops extras: técnicas não farmacológicas de alívio da dor, consciência corporal e rebozo (prática tradicional de parteiras mexicanas que utilizam tecidos para ajudar na descida e encaixe do bebê no canal de parto e dilatação).

Direitos legais

Um dos grandes diferencias da formação é a inclusão do módulo que trata dos direitos legais da família, da gestante e do bebê, além de elaboração de plano de parto (documento entregue na maternidade com as preferências da gestante) e também como formular um contrato de prestação de serviço entre a doula e a gestante. O curso conta com certificação emitida pela Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, em parceria com o Grupo Lusófono, grupo português que atua em instituições de ensino em países de língua portuguesa.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.grupozan.com.br. Outras informações pelo telefone (13)3322-4548. O curso será ministrado na Rede de Empoderamento Materno (REM) na rua Senador Cesar Vergueiro, 250, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo.

Sobre o Grupo Zán

O Grupo Zán, serviço, inédito na Baixada Santista, funciona como um espaço de acolhimento e convivência de gestantes e conta um corpo multidisciplinar de profissionais para dar orientação, suporte técnico e científico e todo o acompanhamento necessário às mulheres que optem por ter seus filhos por meio do chamado parto humanizado.

Fazem parte da equipe uma enfermeira obstetra (parteira), duas doulas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, massoterapeutas, médicos humanizados. Todos unidos no propósito de propiciar um nascimento tranquilo, emocionante, respeitoso e transformador para essa nova família que também está nascendo, com métodos de trabalho alinhados com a medicina baseada em evidência e medicina alternativa.

Com capacidade de atuar nos nove municípios da Baixada Santista e também na região do ABC, o Grupo Zán iniciou atividades em novembro de 2014.