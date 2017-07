Santo André finaliza obras no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

SANTO ANDRÉ – A Prefeitura de Santo André, por meio do Serviço Funerário Municipal, colocou em funcionamento, ontem (27), mais sete salas de velório totalmente reformadas no Cemitério Nossa Senhora do Carmo (Curuçá), completando a segunda etapa de intervenções no local. Dentro do processo de reforma, o espaço ganhou área de convivência com jardim, paisagismo, pisos e saguão com TVs e mobiliários novos, recepcionista 24h, além de um sistema de captação de água de reúso.

Todas as intervenções realizadas estão inseridas no processo de modernização da necrópole em andamento, que contará com mais 3 mil novas sepulturas até o próximo ano, padronização das existentes com placas de ardósia, que dispensarão a movimentação de terra e grama a cada sepultamento/exumação, novos ossuários (nichos) e dois piscinões com capacidade para 200 e 300 mil litros, estes já em pleno funcionamento.

“É uma satisfação poder entregar hoje a segunda fase da reforma do cemitério. Ampliamos o número de salas, hoje com capacidade para treze velórios, também com espaço de descanso mais tranqüilo, pensando no conforto das famílias bem como um espaço externo com uma capacidade boa, para que as pessoas tenham um convívio melhor. A população vai poder verificar uma evolução significativa nas condições de atendimento, das instalações e também na capacidade do cemitério aqui do Curuçá”, disse o prefeito Carlos Grana.