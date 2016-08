Delegado do Meio Ambiente quer proximidade com outros órgãos da administração

À frente da Delegacia Especializada em Infrações Contra o Meio Ambiente (DICMA) há cerca de um mês e meio, o delegado Eduardo Castanheira pretende, o mais breve possível, estabelecer contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade, bem como com a Promotoria do Meio Ambiente e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), a fim de haja um relacionamento mais próximo entre os profissionais que atuam nessa área. “Toda ação que visa melhorar a prestação do serviço e obter resultados positivos é importante”, destacou Castanheira, em visita ao Diário Regional.

Segundo o delegado, a área de atuação da delegacia é vasta, inclui despejo de resíduos que possam poluir o solo, transporte de produtos químicos, proteção à fauna e à flora, denúncias de maus tratos contra animais, entre outros. Desde fevereiro deste ano, a delegacia já apreendeu 39 aves silvestres, algumas delas ameaçadas de extinção. “São todas encaminhadas, via de regra, para o Parque Ecológico do Tietê, onde são avaliadas por biólogos e quando possível, soltas em seu hábitat natural”, explicou.

Inquéritos

A delegacia tem atualmente cerca de 300 inquéritos em andamento e os casos mais freqüentes são referentes ao transporte de materiais perigosos e/ou tóxicos, que têm uma série de regras a serem cumpridas, desde a habilitação especial para o condutor do veículo, até o acondicionamento correto no caminhão, bem como inquéritos sobre crimes contra a ordem tributária, econômica e consumo, como venda de produtos diversos com o prazo de validade vencido ou impróprios para consumo.

“Diferente do trabalho em outras delegacias, como unidades que ficam em bairros, aqui na especializada é possível fazer o trabalho de forma mais detalhada”, completou. Para Castanheira, é importante que a população e toda a sociedade saibam que a Polícia Civil presta esse serviço. “A delegacia está à disposição. Por se tratar de uma delegacia especializada, muitas pessoas não conhecem. Não sabem que podem contar com esse serviço”, concluiu.