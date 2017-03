Secretário confirma Farmácia de Alto Custo em São Caetano

SÃO CAETANO – O encontro dos secretários de Saúde do ABC com o do Estado, David Uip, resultou na confirmação de uma unidade da Farmácia de Alto Custo em São Caetano. Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Saúde do Consórcio Intermunicipal do ABC e secretário de Saúde de Santo André, Homero Nepomuceno, todas as cidades da região pleiteiam descentralizar a Farmácia de Alto Custo, mas nenhuma das cidades – exceto São Caetano – tem condições de arcar com o custeio.

A ideia é que se instale uma Farmácia de Alto Custo no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mauá, beneficiando também Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; outra no AME de Santo André para os andreenses, e a unidade do Mário Covas atenderia Diadema e São Bernardo. A nova unidade de São Caetano atenderá apenas os moradores da cidade.