Tratamento para infertilidade na FMABC pode ser até 80% mais barato

SANTO ANDRÉ – O Instituto Ideia Fértil, uma organização sem fins lucrativos ligada à Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), em Santo André, realiza tratamentos para infertilidade com valores até 80% mais baixos do que os de mercado. Todo o processo para a inseminação artificial, por exemplo, custa cerca de R$ 800 na FMABC, incluindo as medicações necessárias. A média de mercado é entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Já a fertilização in vitro completa, também com as medicações, custa entre R$ 5 e R$ 8 mil. O valor médio praticado em clínicas particulares é de R$ 15 mil.

Em funcionamento desde 2000, o Setor de Genética e Reprodução Humana da Faculdade de Medicina do ABC inaugurou em 2010 prédio próprio no campus em Santo André, onde está instalado o Instituto Ideia Fértil de Saúde Reprodutiva. Trata-se do serviço universitário de reprodução assistida com maior volume de procedimentos do país. São realizadas no local inseminações artificiais, consultas, exames e até mesmo procedimentos cirúrgicos.

Atendimentos

No campo dos atendimentos gratuitos, desde 2010 o Instituto Ideia Fértil realiza atendimento a mulheres com risco de perda de fertilidade, como pacientes com câncer. Estudos revelam que mulheres em quimioterapia têm entre 40% e 100% de chances de ficar inférteis. No Ideia Fértil é possível congelar óvulos e fragmentos de ovários das pacientes antes que iniciem o tratamento contra o câncer, preservando gratuitamente a fertilidade dessas mulheres. Da mesma forma, no caso de homens o congelamento de sêmen também é realizado sem custos para portadores de doenças potencialmente prejudiciais à fertilidade.

Hoje são realizados mensalmente cerca de 120 ciclos de fertilização. São em média 200 a 300 novas consultas todos os meses. O primeiro contato para atendimento deve ser pelo telefone 4433-2830 ou pelo e-mail atendimento@ideiafertil.com.br para agendar participação em palestra inicial gratuita, a fim de conhecer todo o processo e verificar o real desejo de seguir em frente. Não há fila de espera.

O Instituto Ideia Fértil atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, no próprio campus da Faculdade de Medicina do ABC, avenida Príncipe de Gales, 821, Santo André.