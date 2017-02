Governo suspende a venda de 161 planos de saúde de 36 operadoras

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Ministério da Saúde anunciaram ontem (14) a suspensão da venda, pelo prazo de três meses, de 161 planos de saúde de 36 operadoras por falhas no cumprimento dos prazos máximos de atendimento e por negativas indevidas de cobertura. As sanções valem a partir de amanhã e podem ser revistas em agosto.

Os 161 planos com venda suspensa abarcam 1,7 milhão de beneficiários, ou 2,42% dos usuários dos planos de saúde de assistência médica e odontológica. Porém, as sanções não afetam o atendimento aos usuários dos planos de saúde atingidos – apenas impedem a inclusão de novos clientes.

Este é o nono ciclo de monitoramento anunciado pela ANS – que, desde 2011, faz suspensões a cada três meses com base em reclamações recebidas. Do total de sanções, 29 planos e 26 operadoras já haviam sido suspensos no ciclo anterior, divulgado em fevereiro. Passaram a integrar a lista 132 planos e dez empresas. Neste ciclo foram registradas 13.079 reclamações referentes a 513 operadoras.

Ainda de acordo com a ANS, 21 operadoras punidas no ciclo anterior deixaram a lista e outras 16 tiveram os serviços parcialmente reativados. A lista completa dos planos suspensos está disponível no site da

ANS (www.ans.gov.br).

Apesar de muitas operadoras se manterem na lista de punições ao longo dos meses, a ANS defende que o modelo de sanções funciona. “A punição ocorre após tentativa da agência de mediar queixa entre usuários e as empresas”, destacou André Longo, diretor-presidente da ANS. Segundo Longo houve sucesso na mediação em 86,3% dos casos nesta rodada.

“Ter o índice zero (de reclamação) passa a ser a meta a ser perseguida para quem quer imagem qualificada no mercado”, disse o ministro da Saúde, Arthur Chioro. “A suspensão da venda obriga a operadora a continuar com suas estratégias de mercado e se qualificar”, completou.

Os principais motivos de reclamação, neste ciclo, são a autorização para procedimentos e o desrespeito aos prazos máximos de atendimento, como marcação de consultas e realização de exames. O monitoramento usa como base as reclamações que chegam aos canais da ANS. As queixas devem ser solucionadas pelas operadoras em até cinco dias úteis. O consumidor, por sua vez, tem dez dias úteis para informar se o problema foi resolvido.

Outro lado

Em nota divulgada ontem, a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) defendeu critérios transparentes que reduzam as incertezas das operadoras no processo de apuração das queixas dos usuários e disse que o tema está sendo discutido em um grupo técnico criado pela ANS.