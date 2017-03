Som alto vai render multa de R$ 2 mil e apreensão do veículo em S.André

O Executivo de Santo André protocolou projeto para que prevê multa de R$ 1.981,70 para motoristas que abusarem do som alto. Quem é notificado por perturbação do sossego público desembolsa apenas R$ 27 pela legislação vigente.

A lei andreense é mais rígida que a promulgada pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), que cobra R$ 1 mil por infração. Além da multa, o motorista deverá pagar guincho e diárias em um dos pátios, já que a orientação é de se apreender o automóvel. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, Paulinho Serra (PSD) a fiscalização de som alto serve para proporcionar qualidade de vida aos munícipes. “Esse novo tipo de abuso (som alto) que vimos nas cidades de médio e grande porte gera (a demanda por uma) uma legislação nova e mais rígida”, sustentou.

A lei divide a cidade por regiões e delimita parâmetros diferentes de tolerância de som. Na macrozona urbana, o som é considerado “não incomodo” até 55 decibéis durante o horário noturno, das 22h às 7h. Durante o dia, o padrão “incômodo I” inicia a partir dos 60 decibéis. A medição será feita com cinco decibelímetros, ainda a serem comprados pelo Paço. É esperado que o custo de aquisição, por meio de certame licitatório já em andamento, fique em torno de R$ 20 mil ao todo.

Agentes de trânsito

A fiscalização deve ser feita por agentes de trânsito, embora membros da Guarda Civil Municipal (GCM) demonstrem interesse em poder notificar quem estiver desrespeitando o sossego público. Um dos líderes da Comissão Permanente da GCM, o 3º Classe José Pedro da Silva afirmou que os colegas de profissão são muitas vezes chamados para conter som alto próximo a escolas, mas não podem aplicar multas. Soldados da Polícia Militar (PM) só vão poder autuar os infratores caso convênio seja assinado entre cidade e Estado.

O vereador Antonio de Jesus Barbosa, o Toninho de Jesus (SDD), teve projeto de teor semelhante aprovado pelos companheiros de Legislativo recentemente. A proposta, no entanto, foi vetada pelo prefeito Carlos Grana (PT), decisão que posteriormente foi derrubada pelo plenário e autorizada via portaria no Diário Oficial. Somente em abril, mais de 500 pessoas foram multadas por base na lei do parlamentar.

O Paço justifica que o projeto encabeçado pelo vereador pode ser frágil juridicamente, já que a proposta não caberia ao Poder Legislativo. O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa) registra reclamações apenas de imóveis, como estabelecimentos comerciais, casas de shows e igrejas.