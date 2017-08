Mulheres do ABC denunciam violência obstétrica

O momento do parto deveria ser o mais feliz da vida de toda mãe. Deveria. Para algumas mulheres – um quarto das brasileiras, segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo – o nascimento do filho virou uma verdadeira história de terror na lembrança. Recusa de anestesia, proibição de acompanhantes (mesmo este sendo um benefício garantido por lei federal desde 2005), xingamentos e humilhações são relatos comuns a todas, que aos poucos, vão perdendo o medo de denunciar e procurar seus direitos. No ABC, ao menos seis mulheres já procuraram advogados para processar hospitais e uma delas, a manicure e moradora de Santo André Elisângela Alberta de Souza, já processa o Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, do mesmo município.

No início de 2012, Elisangela deu à luz seu segundo filho no Hospital da Mulher. Foi proibida de ser acompanhada pelo marido durante a admissão no hospital, impedida de se movimentar durante o curto trabalho de parto – já que chegou ao hospital quase dando à luz – e sofreu um grande corte na vagina, conhecido como episiotomia, apenas para que os residentes do hospital vissem como se faz o procedimento.

Já foram realizadas duas audiências de conciliação, mas o hospital não apresentou nenhum acordo. O julgamento está marcado para o dia 26 de junho. “Minha expectativa não é nem de ganhar a ação, mas que tudo isso jogue luz nessa questão. Que o judiciário e os gestores se sensibilizem com o que as mulheres passam todos os dias. Quero deixar minha mensagem”, declarou.

A professora Juliana da Silva Santos também deu à luz ao filho no mesmo hospital, em agosto de 2012. Assim como aconteceu com Elisangela, Juliana foi impedida de escolher em que posição preferia ter o filho, foi obrigada a tomar ocitocina na veia (hormônio sintético para acelerar as contrações), a se submeter a uma episiotomia e ainda teve enfermeiras empurrando sua barriga para apressar o nascimento. “Tentei argumentar com todas as intervenções, mas fui coagida pela equipe. Além disso, no momento do parto, ao menos 14 pessoas estavam na sala”, afirmou. Juliana está avaliando com advogados a possibilidade de processar o hospital.

A culinarista Laura Vitória Alonso, também moradora de Santo André, passou por toda a violência no Hospital Santa Helena, em São Bernardo. Durante o parto, ficou sozinha por mais de sete horas, impedida de se alimentar e até de beber água; contou com a presença do marido apenas no momento do nascimento da filha e não foi anestesiada, mesmo pedindo inúmeras vezes. Sofreu violências físicas e verbais por parte da equipe de enfermagem, além de ter sofrido a episiotomia e sutura do corte sem anestesia. Aguardou mais de sete horas para ver e amamentar a filha. “Sinto mais pelo que ela passou. Posso ter outro parto, ela não vai nascer de novo”, declarou, emocionada.Laura está iniciando processo contra o hospital.

Mudanças

A superintendente do Hospital da Mulher, Rosa Maria Pinto Aguiar, afirmou que o processo está sendo tratado pelo departamento jurídico e que não comentaria, mas destacou que desde que assumiu a gestão do equipamento, no início de 2013, tem trabalhado com a equipe para implementar mudanças que visem à humanização do atendimento das gestantes e o combate às práticas que possam ser violentas.

“Claro que é um processo. Porém, determinamos que os acompanhantes pudessem ficar com as gestantes desde a admissão até o momento do nascimento. Após o parto, como os quartos são conjuntos, acompanhantes masculinos permanecem apenas até as 22 horas, para que todas as mulheres se sintam mais à vontade”, afirmou a médica. Rosa admite que, em princípio, houve resistência por parte da equipe médica, mas que todos estão se adaptando e que alguns profissionais foram, inclusive, substituídos.

A superintendente afirmou que em todos os casos, são oferecidos métodos alternativos para as dores das contrações e que após o nascimento é estimulada a amamentação e o vínculo entre mãe, pai e bebê. “Temos um índice de 90% de aprovação, mas é claro que existem queixas. Os casos são encaminhados da forma mais adequada”, garantiu.

O Hospital Santa Helena de São Bernardo, citado por Laura Vitória, não retornou à reportagem até o fechamento da edição. Casos de violência obstétrica podem ser denunciados para a comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelo e-mail direitos.humanos@oabsp.org.br, para a ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 0800-701-9656 ou para o Disque Saúde do Ministério da Saúde, pelo nº 136 e no site do Ministério Público Federal, www.cidadao.mpf.mp.br .