Governo de São Paulo inaugura oito novos centros de ensino para Jovens e Adultos com horário flexível

Para ampliar ainda mais as oportunidades de acesso à sala de aula, a Secretaria da Educação de São Paulo acaba de inaugurar mais oito unidades do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA). São agora, no total, 31 em funcionamento. O modelo é voltado aos estudantes maiores de 18 anos que querem voltar a estudar ou por não terem tido acesso à escolarização na idade certa ou por terem interrompido os estudos.

As novas unidades estão instaladas em cidades da Região Metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e nas regiões de Araçatuba, Barretos, Bauru e Sorocaba.

Levantamento feito com 70 mil alunos matriculados nos CEEJAs identificou que essas unidades com carga horária de aulas flexível favorecem o retorno das mulheres às salas de aula. Do total pesquisado, seis em cada dez (60%) são do sexo feminino. A pesquisa mostra ainda que a maioria dos participantes – homens e mulheres – tem tripla jornada (trabalho, filhos e estudo), já que além de estudar 43% estão com emprego formal (19% informal) e 44% têm de um a dois filhos.

No ato da matrícula, o aluno recebe o material de ensino e é orientado a criar um plano de estudos. Sempre que sentir necessidade, pode recorrer ao CEEJA para tirar dúvidas presenciais com professores que ficam à disposição na unidade e ainda tem a possibilidade de marcar as provas de cada disciplina, conforme data em que for melhor para ele.

“Os centros auxiliam os que estão em busca de realização pessoal e também profissional. Para as mulheres representa a garantia da igualdade social e no mercado de trabalho. Muitas afirmam que a maternidade foi um dos incentivos para a volta aos estudos, para ajudar no processo educativo das crianças e ao mesmo tempo ter novas oportunidades na carreira”, afirma a diretora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria, Merthila Larcher de Moraes.

Outros dados do levantamento mostram que 34% estavam afastados das escolas havia 11 anos antes da matrícula nos CEEJAs e 13% pararam de estudar por causa dos filhos. Já as novas oportunidades que surgem com os estudos foi o motivo do retorno para 27% dos entrevistados.

Balanço da Secretaria mostra que, em média, nove jovens e adultos por hora conquistaram diplomas no Ensino Fundamental e Médio após voltarem a estudar na rede estadual paulista de SP. Os dados são de 2013 e referentes aos formados tanto nos CEEJAs quanto nas salas regulares de Jovens e Adultos (81,3 mil formados no ano passado).

Os CEEJAs estão com matrículas abertas. Os interessados podem procurar o centro mais próximo e efetuar o cadastro.

Cidade Unidade Americana CEEJA Professora Alda Marangoni França Avaré CEEJA Avaré (novo) Barretos CEEJA de Barretos (novo) Bauru CEEJA Presidente Tancredo Neves Bebedouro CEEJA Professor Hernani Nobre Botucatu CEEJA de Botucatu Campinas CEEJA Professora Jeanette Andrade Godoy Aguila Martins Campinas CEEJA Paulo Decourt Caraguatatuba CEEJA de Caraguatatuba (novo) Guarujá CEEJA de Guarujá Jaú CEEJA de Jaú Lins CEEJA de Lins (novo) Marília CEEJA Professora Sebastiana Ulian Pessini Miracatu CEEJA de Miracatu Mogi das Cruzes CEEJA de Mogi das Cruzes (novo) Penápolis CEEJA Penápolis (novo) Piracicaba CEEJA Professor Antonio José Falcone Piraju CEEJA de Piraju (novo) Poá CEEJA de Poá (novo) Praia Grande CEEJA Max Dadá Gallizzi Presidente Prudente CEEJA de Presidente Prudente Registro CEEJA Ricardo José Poci Mendes Ribeirão Pires CEEJA Professor Valberto Fusari Ribeirão Preto CEEJA Professora Cecilia Dultra Caram São Paulo CEEJA Dona Clara Mantelli Santos CEEJA Professor Archimedes José Bava Santos CEEJA Professora Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo São José dos Campos CEEJA de São José dos Campos Sorocaba CEEJA Prof. Norberto Soares Ramos Taubaté CEEJA Monsenhor Cícero de Alvarenga Votorantim CEEJA de Votorantim

