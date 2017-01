Projeto Diadema Rock de Diadema completa 10 anos

DIADEMA – Com a proposta de reunir, divulgar e qualificar as bandas de rock da cidade, além de proporcionar um espaço de encontro entre os jovens, foi criado há 10 anos no município o Projeto Diadema Rock, que terá mais uma edição amanhã (16). O evento será realizado no Centro Cultural Nogueira, com a apresentação das Bandas Eyes of Beholder, Banzo S/A e Grinding Reaction. Os shows começam a partir das 16 horas.

Uma das atrações do Diadema Rock, a banda de hard/heavy rock paulistana Eyes of Beholder, formada em 2006, traz em suas letras visões individuais e coletivas quanto à sociedade em sua forma mutante de hábitos e convívio para com o próximo. “Na música encontramos a oportunidade de desenvolver um trabalho de criação, unindo o peso e melodias, incluindo, novas intensificações enfatizando sempre a busca de evoluir o estilo sem se apegar especificamente no conveniente e sim pela clareza real de nossos sentimentos catalisado dia pós dia”, destaca o grupo, formado por Cal Lamark (vocal); Eric Lentini (guitarra); Bruce (baixo); Bruno Queiroz (bateria).

Serviço – Projeto Diadema Rock. Amanhã (16), a partir das 16 horas. Bandas: Eyes of Beholder, Banzo S/A e Grinding Reaction. Local: Centro Cultural Nogueira, rua Marcos Azevedo, 240 – Vila Nogueira. Tel.: 4071-9300.