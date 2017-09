Aumento no IPTU causa surpresa em Diadema

Diversos moradores de Diadema começaram o ano com uma surpresa, o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Mesmo com o aumento anunciado ainda no ano passado, alguns moradores reclamam que o reajuste foi maior do que o esperado. “A gente até espera um aumento, mas não que seja desta forma”, destacou o munícipe Heber Vieira.

O morador disse não entender o porcentual do aumento e que não realizou melhorias em seu imóvel. “Não faz sentido, fiquei assustado. Vou passar a gastar mais e não vejo o retorno disso”, criticou Vieira. O diademense, morador do bairro Canhema, costumava pagar cerca de R$ 700 no imposto de sua casa, agora pagará em torno de R$1.800.

Outro morador que se surpreendeu foi Antonio Leandro, que até 2013 pagava cerca de R$ 400 de IPTU e agora pagará mais de R$1 mil. “Só que meu imóvel continua a mesma coisa. Nem reboco fiz. Quando vi o carnê levei um susto”, destacou Leandro, que reside no Jardim Santa Rita. Nas redes sociais, outros moradores da cidade começaram a se manifestar, principalmente esta semana, reclamando de aumento de valores de, em média, 150%.

O reajuste ocorreu devido à atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) do município, por meio da qual que são definidos os valores do metro quadrado do terreno e da construção e, consequentemente, do valor dos imóveis. Sem reajuste desde 2009, a mudança na Planta fez o valor venal dos imóveis subir em até 17%, o qual é base para o cálculo do IPTU.

Zonas de valor

Em nota, a prefeitura destacou que a PGV é um mapa que subdivide as áreas urbanizadas da cidade em zonas de valor. Para cada zona desenhada no mapa é atribuído um único valor venal por metro quadrado para todos os terrenos que pertencem àquela região. Cada zona de valor tem um código que consta nos carnês do IPTU.

Segundo a nota, o cálculo de IPTU é individual e também leva em conta, na sua elaboração, as particularidades do imóvel de cada contribuinte, tais como área de construção; tipo e padrão de construção; área de terreno; endereço de localização, e facilidades de infraestrutura apresentadas pela região onde se localiza o imóvel.

O governo já havia justificado a alteração na Planta Genérica, alegando que a defasagem era umas das responsáveis pelo desequilíbrio no orçamento municipal. Outro fator somado pela prefeitura foi a valorização dos imóveis ocorrida nos últimos anos.